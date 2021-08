Algues bleues: les fosses septiques des propriétaires riverains au banc des accusés?

Les solutions avancées jusqu’à présent afin de lutter contre la prolifération des algues bleues dans les lacs Unique et Baker ne fonctionnent pas aussi bien qu’espérer. Certains proposent donc de s’attaquer à l’une des causes probables de la contamination: les fosses septiques hors-normes.

C’est connu, le lac Unique dans le secteur du Madawaska est aux prises depuis plusieurs années avec un problème récurrent de prolifération de cyanobactéries, donc d’algues bleues. Le problème est tel que l’endroit est placardé d’avis interdisant la baignade.

Les algues sont également présentes dans le plan d’eau voisin, le lac Baker où des avis d’interdictions similaires ont récemment été installés en raison d’une trop grande présence de cette bactérie.

Dans les faits, les deux lacs sont connectés par un même cours d’eau, le ruisseau Cedar. Les algues voyagent donc vers le lac Baker. Plus profond et du coup plus frais, ce dernier reste moins propice à l’infestation. Cela dit, le drapeau rouge a tout de même été levé. Si rien n’est fait, la problématique pourrait prendre de l’ampleur, surtout si le lac venait à se réchauffer, une possibilité de plus en plus probable avec les changements climatiques.

Le Comité d’aménagement rural du Nord-Ouest (CARNO) effectue le suivi de la situation des algues bleues sur le lac Unique depuis 2013. Au fil des ans, il a été témoin des multiples mesures mises en place pour contrer la prolifération des algues bleues.

«Il y a plusieurs études qui ont été menées sur le lac Unique et l’une des problématiques qui reviennent constamment, c’est que le lac est très peu profond et a une concentration très élevée en sédiments. Pour aider, on a avancé plusieurs solutions, dont le reboisement des berges, le redressement de ponceaux, l’aménagement des berges, l’installation d’îlots végétaux (phytoépuration), etc. Mais rien n’a fonctionné jusqu’ici, du moins autant que nous le souhaiterions», explique Issa Coulibaly, directeur général du CARNO.

Selon ce dernier, il serait ainsi temps de passer au prochain facteur contribuant à la contamination du lac, soit le facteur humain. Il se pourrait en effet que la présence de nombreuses fosses septiques ne respectant pas les normes environnementales dans les parages soit l’une des causes prédominantes de la prolifération des algues.

«C’est un problème phare, et très peu a été fait de ce côté jusqu’à présent», dit M. Coulibaly.

«On ne veut pas pointer du doigt, mais simplement mettre tout le monde face à leur responsabilité envers le lac. Il faut se réveiller, faire quelque chose pour corriger la situation. Il y a des facteurs qu’on ne peut pas contrôler ici, comme les changements climatiques. Mais on peut agir localement avec des actions bien ciblées pour réduire les risques de prolifération et restaurer les lacs», souligne-t-il.

Celui-ci aimerait voir le monde politique accompagner les riverains dans leurs démarches. Une plus grande sensibilisation serait de mise selon lui. Et compte tenu de l’ampleur de la dépense, il croit que la mise sur pied de subventions ou autres incitatifs pourrait grandement aider.

«Je crois qu’on en est arrivé là, à demander de l’aide à d’autres niveaux pour ce qui semble être un des problèmes phares de la contamination», croit-il, notant que d’anciens sondages démontraient qu’un bon nombre de riverains n’avaient pas de fosses septiques dans

les normes, voire même qu’ils n’en avaient aucune.

Dans ce contexte, l’organisme a réuni la semaine dernière plusieurs intervenants du nord-ouest autour d’une même table afin de se pencher sur la problématique des algues bleues et afin de trouver des pistes de solutions pour contrôler leur présence dans les cours d’eau. Cette rencontre comprenait notamment les élus de Haut-Madawaska et de Lac Baker, mais aussi l’association des propriétaires de chalets du lac Unique ainsi que des organismes environnementaux.

«La réhabilitation ne se fera pas en une année. Ça va prendre du temps, et c’est pour ça que c’est important de commencer le plus tôt possible», souligne le représentant du CARNO.

D’autres rencontres similaires sont prévues prochainement afin d’effectuer un suivi sur les actions à mener pour lutter contre les algues bleues.