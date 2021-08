Arrestation musclée à Campbellton: l’individu arrêté ne se présente pas à sa comparution

L’individu qui a fait la manchette récemment après avoir été appréhendé de façon particulièrement musclée par un agent de la GRC à Campbellton a omis de se présenter en cour, lundi, afin d’enregistrer son plaidoyer.

André Mercier fait face à une accusation d’avoir enfreint les conditions de sa probation, soit de garder la paix et de maintenir une bonne conduite. Cette accusation fait suite à son arrestation, le 2 juillet, en début d’après-midi, sur la rue Roseberry, en plein cœur du centre-ville de Campbellton, arrestation qui est devenue virale sur les médias sociaux puisque captée par un passant.

Dans la vidéo qui fait un peu plus d’une minute, on peut y voir un membre de la GRC asséner plusieurs reprises à l’accusé alors qu’il semblait pourtant être maîtrisé au sol par ce même policier ainsi qu’un citoyen qui lui tenait les jambes. Ce citoyen s’avère d’ailleurs être un conseiller municipal de la Ville de Campbellton, Marco Savoie.

À la suite de son arrestation, André Mercier avait comparu, le 5 juillet, au Palais de justice de Campbellton par l’entremise de la vidéoconférence. L’homme âgé de 30 ans n’avait pas alors enregistré son plaidoyer, mais avait tout de même été remis en liberté sous promesse de comparaître le 16 août, ce qu’il a omis de faire. La juge Joanne Durette a du coup entériné un mandat d’arrêt contre ce dernier.

L’arrestation plutôt controversée de M. Mercier avait forcé, rappelons-le, la GRC à demander la tenue d’une enquête externe sur le travail de son policier. Celui-ci est affecté à des tâches administratives depuis l’incident.

Cette enquête a été menée par service d’inspection extérieur, soit le Bureau des enquêtes indépendantes de la Sûreté du Québec. L’organisation a remis son rapport le 5 août dernier, au Service des poursuites publiques du Nouveau-Brunswick, afin qu’il détermine si des accusations doivent ou non être déposées contre le policier en cause. Cela dit, le rapport n’a pas encore été rendu public et, selon certains, il pourrait tout bonnement ne pas l’être. Cette possibilité irrite d’ailleurs le maire de Campbellton, Ian Comeau.

«J’ai lu à plusieurs endroits que c’était une option envisagée, et j’espère que ce ne sera pas le cas. J’estime que le public a le droit de savoir si le policier sera blanchi pour son geste, s’il sera accusé ou encore si on lui imposera des mesures disciplinaires. À mes yeux, c’est une question de transparence et la GRC doit bien cela à nos citoyens», indique le maire.

L’enquête étant effectuée sur le travail du policier uniquement, M. Comeau ne sait pas ce qu’il adviendra pour son conseiller, à savoir s’il risque également de faire face éventuellement à la justice pour son implication dans cette arrestation.

«On n’a pas de détail de ce côté à ce moment-ci, mais ce qui importe – ce qui presse le plus dans l’immédiat – c’est que le rapport soit rendu public afin que les gens sachent de quoi il en retourne. Qu’il y ait ou non des accusations, on veut savoir pourquoi, qu’est-ce qui a mené à ce résultat? C’est un dossier très sensible, mais un geste comme ça a le potentiel de ternir la relation de confiance entre les citoyens et les policiers, surtout si les gens sentent qu’on leur cache la vérité, qu’on fait des choses en cachette. Et personne ne veut ça», ajoute M. Comeau.