COVID-19: 40 nouveaux cas en trois jours

La Santé publique a signalé 40 nouveaux cas de COVID-19 de samedi à aujourd’hui, dont 32 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton):

huit personnes âgées de 19 ans ou moins;

cinq personnes âgées de 20 à 29 ans;

six personnes âgées de 30 à 39 ans;

quatre personnes âgées de 40 à 49 ans;

six personnes âgées de 50 à 59 ans;

deux personnes âgées de 60 à 69 ans; et

une personne âgée de 70 à 79 ans.

Seize de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés; 13 cas font l’objet d’une enquête; et trois cas sont liés à des voyages.

Il y a cinq cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit:

une personne âgée de 19 ans ou moins;

une personne âgée de 20 à 29 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans; et

deux personnes âgées de 60 à 69 ans.

Quatre de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a trois cas dans la zone 7 (région de Miramichi), soit:

deux personnes âgées de 50 à 59 ans; et

une personne âgée de 60 à 69 ans.

Deux de ces cas font l’objet d’une enquête, et l’autre cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Personne n’est présentement hospitalisé au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19. Il y a eu une hospitalisation au cours de la fin de semaine, mais la personne a depuis reçu son congé de l’hôpital.

Il y a 2530 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis le 13 août, 19 personnes se sont rétablies, ce qui donne un nombre total de 2378 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 46 décès, et il y a 105 cas actifs. Au total, 1771 tests de dépistage ont été réalisés depuis le 13 août, ce qui donne un nombre total de 393 080 tests jusqu’à maintenant.

Éclosion dans un foyer de soins de la zone 1

La Santé publique a déclaré une éclosion au Forest Dale Home, un foyer de soins de 50 lits situé à Riverside-Albert. Un membre du personnel et un résident ont récemment reçu un résultat positif après avoir subi un test de dépistage de la COVID-19. Une partie de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions a été activée vendredi, et du dépistage de masse des résidents et du personnel a eu lieu ce jour-là. D’autres tests de dépistage seront réalisés aujourd’hui, et une autre série de tests aura lieu plus tard cette semaine.

Éclosion dans une garderie de la zone 1

La Santé publique a déclaré une éclosion à la garderie Owl and Friends Learning Centre, située à Moncton. Il y a récemment eu quatre cas confirmés de COVID-19 dans cet établissement.

L’établissement reste fermé jusqu’au 24 août.

Expositions possibles du public

Toute personne présentant des symptômes du virus, ainsi que toute personne qui s’est trouvée sur le lieu d’une possible exposition du public, est priée de demander un test par l’entremise du site Web ou d’appeler Télé-Soins 811 pour obtenir un rendez-vous.

Majorité des nouveaux cas

La Santé publique continue de voir un grand nombre de cas de COVID-19 parmi les gens qui ne sont pas pleinement vaccinés. Depuis le 1er juillet, il y a eu 198 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, 171 personnes, soit 86 pour cent, n’étaient pas pleinement vaccinées.

«Il est évident que les gens doivent se faire vacciner dès que possible», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef adjointe, la Dre Cristin Muecke.

«Bien que vous puissiez contracter la COVID-19 même en étant vacciné, il est prouvé que le risque est bien moindre. En vous faisant vacciner, vous vous protégez et vous protégez vos êtres chers et votre communauté.»

Mise à jour sur la vaccination

À ce jour, 71,4 pour cent des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,4 pour cent ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose sont priées de se présenter à une clinique sans rendez-vous, ou de fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon dès que possible.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant pour obtenir leur deuxième dose 28 jours après avoir reçu leur première dose. Pour recevoir leur deuxième dose, les gens doivent apporter un formulaire de consentement signé, leur carte d’assurance-maladie et une copie du dossier d’immunisation qui leur a été remis lorsqu’ils ont reçu leur première dose.