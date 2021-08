Maladie du légionnaire à Moncton: la Santé publique poursuit son enquête

La Santé publique poursuit son enquête afin de déterminer la source d’une éclosion de légionellose dans la région de Moncton, mais tout laisse croire qu’une tour de refroidissement en est responsable.

Depuis la fin du mois de juillet, sept cas de légionellose ont été recensés dans la région de Moncton.

La Santé publique a expliqué lundi que des échantillons prélevés chez les patients, soit trois hommes et quatre femmes âgés de 25 à 90 ans, ont été envoyés au Laboratoire de santé publique du Québec afin de déterminer s’ils ont été infectés par la même source de bactéries.

Deux des patients sont encore hospitalisés. L’un d’eux est aux soins intensifs.

D’après Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste régional, l’enquête menée auprès des patients par la Santé publique n’a pas permis de déceler des liens communs entre eux, hormis le fait qu’ils habitent ou avaient visité la région de Moncton.

«Ceci nous laisse croire que la source la plus probable de leur infection est une tour de refroidissement contaminée», a-t-il expliqué lors d’un point de presse lundi après-midi.

La semaine dernière, des échantillons ont été prélevés dans 23 tours de refroidissement situées dans l’ouest de la ville.

L’analyse de ces prélèvements a permis de déceler la présence de Legionella, la bactérie responsable de la légionellose, dans neuf des tours testées.

Les «niveaux de bactéries retrouvées dans deux de ces tours étaient suffisamment hauts pour justifier leur nettoyage et leur désinfection», précise-t-il, mais pas pour avoir la preuve irréfutable qu’elles étaient la source de l’éclosion.

D’autres analyses sont en cours afin de comparer les bactéries prélevées dans les tours de refroidissement à celles retrouvées chez les patients. Les résultats de ces tests, attendus pour la fin de la semaine, permettront de dire avec certitude si la source de contamination provient bel et bien de l’ouest de la ville.

En attendant d’avoir une réponse définitive, la Santé publique poursuit son enquête. Elle procédera cette semaine à des échantillonnages au centre-ville et dans le parc industriel Caledonia, dans le nord-est de Moncton, deux autres secteurs où une contamination aurait été possible, quoique moins probable.

En 2019, 16 cas de légionellose ont été recensés à Moncton. L’infection avait été causée par une tour de refroidissement située à l’usine de l’entreprise Organigram.

À l’époque, la Santé publique avait dit croire qu’un registre provincial recensant les tours de refroidissement sur le territoire de la province aurait accéléré les démarches afin d’identifier la source de l’éclosion. Alors que la Ville de Moncton est à nouveau confrontée à des cas de légionellose, Dr Léger a reconnu hier que la mise en place d’un tel registre demeure pertinente.

«Malgré la pandémie et tout le travail additionnel qu’elle a représenté pour les équipes de santé publique, beaucoup de travail a été fait afin de voir quelles options sont convenables dans le contexte du N.-B., dit Dr Léger. On m’a informé qu’il y avait quand même des discussions avec les municipalités cet été et un document a été partagé avec elles afin de commencer à faire la cueillette de ces informations.»

Un mécanisme afin de faire en sorte que les propriétaires et les opérateurs de tours de refroidissement adhèrent aux meilleures pratiques d’entretien de ces appareils devrait aussi être envisagé, ce qui permettrait d’éviter de nouvelles éclosions, a-t-il ajouté.

Pourquoi les tours de refroidissement sont-elles suspectes?

La légionellose est une maladie grave qui cause une pneumonie et qui peut être mortelle chez 10% à 15% des personnes infectées. Elle est causée par une bactérie, la Legionella, que l’on retrouve dans des environnements humides naturels comme les lacs et les étangs.

Cette bactérie est aussi très répandue dans les tours de refroidissement qui permettent de faire un échange de chaleur entre l’eau et l’air ambiant.

Lorsqu’une tour de refroidissement mal entretenue est contaminée par la Legionella, l’eau qui s’échappe du système de ventilation de l’appareil entraîne avec elle des bactéries qui peuvent être transportées par le vent sur de très longues distances, parfois des kilomètres, et déclencher des éclosions de légionellose.