La Ville de Dieppe rode son projet d’autobus à la demande

La Ville de Dieppe a remplacé ses lignes fixes d’autobus par un service à la demande durant les fins de semaine à partir du 26 juin. Son directeur de la performance organisationnelle, Luc Richard, déplore des ratés. Il tire toutefois un premier bilan positif du projet pilote.

Des utilisateurs ont plutôt exprimé de la colère et de la frustration en commentant les publications Facebook de l’entreprise Codiac Transpo à propos du service à la demande. En cause: des retards, des commandes non honorées, de la confusion et des dysfonctionnements.

«Nous ne sommes pas encore rodés comme on le veut et ça nous désole beaucoup, admet M. Richard. On a fait ce qu’on a pu, mais il y a des choses qu’on veut améliorer. Nous sommes confiants dans notre capacité à le faire.»

Il évoque un seul problème technique. Pour réserver leur trajet d’autobus, les usagers peuvent appeler le 506 877 7818. Ils sont 25% à le faire. Les trois autres quarts des passagers préfèrent l’application de téléphone cellulaire Blaise.

Dysfonctionnements

Le chauffeur reçoit ensuite ses commandes grâce à une tablette connectée à Internet, qui calcule son itinéraire en fonction d’un algorithme. Or, celle de l’un des deux autobus en service un jour a dysfonctionné.

«Des gens n’ont pas pu recevoir leur service à temps, regrette M Richard. Ils sont donc très insatisfaits, avec raison. Mais ils forment plutôt l’exception.»

Il avance que la plupart des usagers du transport en commun à la demande sont très satisfaits, notamment ceux qui vivaient ou travaillaient dans une rue sans arrêt d’autobus.

«Une vingtaine ou une trentaine d’arrêts virtuels ont été ajoutés, dans les rues Vanier, Belle-Forêt et Malenfant, par exemple, liste le directeur de la performance organisationnelle. Les gens qui travaillent dans le parc industriel peuvent aussi voyager sans avoir à faire de correspondance au CF Champlain.»

Améliorations

M. Richard fait également valoir les adaptations apportées au projet au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

La distance de marche maximum d’un utilisateur vers son endroit d’embarquement est passée de 500 mètres à 300 mètres. Le délai minimum entre la réservation et l’embarquement est passé de 60 min à 15 min. Blaise Transit a aussi rendu l’interface de son application plus convivial, selon le fonctionnaire municipal.

«Il y a encore des gens qui sont insatisfaits, car ils n’aiment pas réserver leur trajet d’autobus par téléphone et qui veulent aller à leur arrêt, constate M. Richard. La majorité des usagers s’est adaptée, mais on a peut-être perdu certains clients.»

Achalandage

Il assure être incapable de comparer leur nombre avant et après le lancement du projet pilote. Il remarque d’ailleurs que l’un des avantages du projet pour la Ville est d’obtenir des statistiques fiables.

«Il n’y a pas une grosse demande pour le transport en commun, observe en tout cas M. Richard à propos des fins de semaine à Dieppe. La plupart des trajets se font avec un ou deux passagers.»

Le directeur de la performance organisationnelle recense 222 usagers uniques durant les samedis et dimanches situés entre le 20 juin et le 2 août, pour un total de 423 parcours (soit environ 2 par personne). Il compte 90 embarquements en moyenne le samedi et une vingtaine le dimanche.

Le projet pilote d’autobus à la demande s’inscrit dans une série d’efforts menés par Dieppe pour accroître la fréquentation du service.

Depuis l’été 2018, la municipalité consacre 200 000$ de plus par année pour doubler la fréquence des trajets et couvrir un plus grand territoire. Elle offre aussi un abonnement gratuit aux jeunes du secondaire.