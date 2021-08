Moncton: un homme âgé de 27 ans accusé de vol à main armée

Un homme de 27 ans d’Elsipogtog fait face à des accusations à la suite d’un vol à main armée survenu à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Le 12 août, peu après 8h30, des membres du Service régional de Codiac de la GRC se sont rendus sur les lieux d’un vol à main armée, survenu dans un commerce de la rue St. George. Un homme armé d’un couteau est entré dans le commerce et a exigé de l’argent et des médicaments. Il a fui à bord d’un véhicule avant l’arrivée des policiers. Personne n’a été blessé lors de l’incident.

Plus tard ce jour-là, la police a repéré le véhicule du suspect. Il était stationné devant une résidence de la rue Mackenzie. Peu après, la police a arrêté une personne, sans incident, et a saisi une importante somme d’argent. Un mandat de perquisition a été exécuté dans la résidence et un véhicule a été saisi dans le cadre de l’enquête. Les policiers ont récupéré, dans le véhicule, les médicaments qui avaient été volés.

Le 13 août, Jody Sanipass a comparu devant la cour provinciale à Moncton, et il fait maintenant face à un chef d’accusation de vol à main armée. Il a été placé sous garde et il devait comparaître de nouveau le 16 août.

«Grâce au travail minutieux de nos services spécialisés et des policiers qui se sont rendus sur les lieux, nous avons pu retrouver et arrêter l’individu, sans incident, puis récupérer l’argent et les médicaments volés», a déclaré le sergent Mathieu Roy du Service régional de la GRC de Codiac.

Des membres de la Section des enquêtes générales de Codiac, du Groupe de la réduction de la criminalité de Codiac et de la Section des chiens policiers collabore à l’enquête en cours