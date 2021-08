Dalhousie met sa turbine en marche et commence sa production d’électricité

Depuis jeudi dernier, la Ville de Dalhousie est officiellement une productrice d’électricité.

Le compteur électrique tourne à Dalhousie… et cette fois dans le sens inverse.

Après plusieurs années d’attente, la Ville a enfin mis sa mini-turbine en fonction et envoyé ses premiers watts d’électricité sur le réseau d’Énergie NB.

Les ingénieurs sont arrivés en début de semaine dernière afin d’effectuer les derniers préparatifs avant le grand démarrage du système. Jeudi, c’était au tour des représentants d’Énergie NB venus parapher le contrat d’achat d’électricité.

«Et voilà, tout fonctionne. On est désormais branché sur le réseau et on leur vend de l’électricité», souligne le maire de Dalhousie, Normand Pelletier.

Le projet, rappelons-le, consiste en une petite turbine hydraulique de 99 kilowatts installée à l’intérieur d’une canalisation de la ville dont le débit d’eau provient du barrage de Charlo. C’est de là que la Ville puise son eau pour la consommation. Une partie prend la direction de l’usine d’épuration, et le surplus est tout simplement rejeté dans la baie des Chaleurs par le biais d’une autre canalisation. On parle d’environ 800 000 gallons par jour qui sont ainsi rejetés…à l’eau.

Depuis 2015, le conseil municipal jongle avec l’idée de capitaliser cette ressource non utilisée depuis le départ de la papetière AbitibiBowater. De là l’idée d’installer une mini-turbine hydraulique dans la canalisation, un projet vert qui devrait se traduire par des revenus annuels estimés entre 85 000$ et 105 000$, et ce, sur une période d’environ 25 ans. Le promoteur du projet étant la Ville de Dalhousie, c’est cette dernière qui mettra la main sur les profits.

«Ça représente des revenus d’environ 275$ par jour. Ce n’est pas énorme, mais pour une petite municipalité comme la nôtre qui fait face à des défis économiques d’envergures depuis des années, 100 000$ par année c’est un montant qui va nous faire le plus grand bien. Ça va nous permettre de souffler un peu et même de mettre de l’argent de côté pour développer d’autres projets», dit M. Pelletier.

Dans les faits, la turbine est installée depuis un moment et son démarrage était prévu au printemps 2020. Mais la pandémie est venue bouleverser les plans.

«C’était compliqué de coordonner tout cela avec la compagnie qui a fourni la turbine, les différents ingénieurs, les gens d’Énergie NB. Car ç’a beau être une petite turbine, ça n’en demeure pas moins un projet très complexe puisqu’il est relié à notre source d’approvisionnement en eau potable. Il fallait être très prudent, car on ne voulait surtout pas compromettre notre alimentation en eau», explique M. Pelletier.

Cette entrée en fonction tardive de la turbine aura d’ailleurs causé un désagrément notable à la Ville, soit des pertes importantes en redevances. On parle ici d’un retard d’environ 15 mois, donc de revenus en moins dépassant largement les 100 000$.

«C’est beaucoup d’argent que nous n’avons pu avoir en raison de la COVID-19, mais au moins tout fonctionne en ce moment et nous pourrons bientôt commencer à voir l’argent entrer», indique M. Pelletier.

Ce projet, le maire l’affectionne tout particulièrement, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’une initiative verte. Lui et son conseil aimeraient d’ailleurs poursuivre sur cette voie et proposer d’autres projets de production d’énergie, cette fois davantage axés sur le solaire ou l’éolien.

«On a d’autres idées en tête, dont une que nous étudions activement. Cela dit, je crois que nous avons un potentiel énorme dans la région en matière de production d’énergie. C’est quelque chose qui nous tient à cœur, car après tout, on a produit de l’électricité ici pendant des décennies», ajoute-t-il, rappelant l’époque de sa centrale thermique.