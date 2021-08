Grand-Sault: les Chevaliers de Colomb déplorent la perte d’espaces de stationnement

Les Chevaliers de Colomb de Grand-Sault dénoncent la décision de l’administration municipale qui a récemment offert en location à une résidente de la rue Front un terrain qui servait d’espace de stationnement pour les utilisateurs de la salle communautaire.

Le terrain, qui est situé face à l’édifice des Chevaliers de Colomb de Grand-Sault, a été cédé en location pour une durée de 99 ans, et ce au coût symbolique de 1$ par année.

L’espace permet à la citoyenne qui est voisine du local de l’organisme de bienfaisance d’utiliser le terrain pour aménager des parterres de fleurs et pour y stationner des voitures.

«C’est dommage parce que cet espace était régulièrement utilisé par des personnes à mobilité réduite et donnait un accès facile et direct à notre salle», déplore Dick Cyr, le président du Comité de l’entretien du bâtiment.

Il évalue à quatre le nombre d’espaces de stationnement privilégiés qui sont ainsi disparus soudainement.

«La Ville de Grand-Sault n’a jamais offert aux Chevaliers de Colomb la possibilité de louer le terrain», dénonce le membre du Conseil 2331.

Une rencontre tenue mardi matin entre les Chevaliers de Colomb et les membres du conseil municipal de Grand-Sault n’a pas permis un revirement de situation comme le souhaite l’organisme.

«Nous n’avons pas eu les réponses qui étaient espérées. Nous en sommes pas mal au même point», a affirmé Dick Cyr.

«On a eu une bonne rencontre et on va faire certaines vérifications pour voir si on pourrait les accommoder. Ça pourra prendre un certain temps», a pour sa part indiqué le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, peu après la tenue de la rencontre formelle.

Le représentant des Chevaliers de Colomb est formel: il n’y a jamais eu de mésentente entre la voisine qui loue désormais l’espace convoité et l’organisme de Grand-Sault, ce qui aurait pu expliquer l’intérêt de la dame à conclure ce contrat de location avec la municipalité.

«À un dollar par année en frais de location pour le terrain, c’est une offre alléchante qu’a eue la résidente. Nous aurions nous aussi aimé recevoir une telle offre de la part de la municipalité», a souligné Dick Cyr.

Ce dernier a ajouté que des organismes comme les Alcooliques anonymes, les UCT et les Filles d’Isabelle utilisent également régulièrement les installations des Chevaliers de Colomb qui se trouvent au centre-ville de Grand-Sault.

Les Chevaliers de Colomb ont eu l’occasion vers l’année 2010 d’acquérir cet espace pratique pour l’organisme, sans toutefois réussir à mettre la main sur le terrain faute de moyens financiers.