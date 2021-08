Les touristes en grand nombre cet été malgré la pandémie

La levée des mesures sanitaires au Nouveau-Brunswick et la réouverture des frontières provinciales ont permis à l’industrie touristique de retrouver un semblant de normalité après un été difficile en 2020. Et comme cela a souvent été le cas dans le monde pré-COVID, le point culminant de la saison a été les festivités du 15 août ce week-end.

Dimanche, près de 15 000 personnes ont participé au grand tintamarre de Caraquet, la majorité sans couvre-visage.

Quelques soirées plus tôt, près de 2000 spectateurs ont assisté au spectacle de Salebarbes et de Bois-Joli à Caraquet.

D’importantes foules ont aussi participé à des spectacles à Petit-Rocher, à Tracadie et ailleurs, sans oublier le fait que les nombreuses activités du 15 août un peu partout ont attiré des petites foules.

«Il y a eu une grande participation des touristes. On peut le dire, c’était flagrant. Les plaques d’immatriculation du Québec ne manquaient pas», dit Paul-Marcel Albert, président du Festival acadien de Caraquet.

«La participation a été très bonne à l’ensemble des activités», ajoute M. Albert.

Selon Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, cette manne de touristes a particulièrement profité aux campings de la région et d’autres lieux d’hébergement.

«Les Québécois ont été au rendez-vous. On s’aperçoit que les gens n’ont pas nécessairement planifié leur voyage autour du 15 août, car ils ne savaient pas s’il allait y avoir des festivités ou pas, donc il y a encore beaucoup de visiteurs dans la Péninsule acadienne. On s’aperçoit qu’il y a encore beaucoup d’hébergements qui sont pleins cette semaine et avec la belle température qu’on annonce, c’est intéressant pour la Péninsule.»

«La réouverture des frontières et l’arrivée des touristes a permis aux opérateurs d’avoir une bonne période comme on en avait besoin.»

Impact positif

La réouverture des frontières a aussi eu un impact positif sur le tourisme dans le sud-est de la province.

«L’an passé, ça n’a pas vraiment bien été, car tout était fermé. Tout le monde a misé sur le local, mais la réalité est que les gens font leur argent avec les visiteurs de l’extérieur des frontières. On a vu une grande différence cette année», dit Ginette Doiron, directrice générale de l’organisme Destination sud-est.

Comme dans la Péninsule acadienne, ce sont les sites d’hébergement qui en tirent avantage.

«J’ai parlé avec les propriétaires de quelques campings et de chalets et pour eux, le téléphone n’a pas arrêté de sonner pour les réservations. Il y a quelques semaines, j’ai essayé de trouver un chalet pour quelqu’un pendant une dizaine de jours. Tout était plein jusqu’en septembre.»

Même si la levée des mesures sanitaires au Nouveau-Brunswick a donné l’impression d’un retour à la vie normale, ce n’est pas encore tout à fait le cas.

«On ne peut pas encore dire que c’est le retour à la normale. Beaucoup de nos attractions dans le sud-est dépendent des voyages en autobus. Il commence à en avoir un peu plus, mais pour le moment, il y a à peine une trentaine de personnes par autobus. On ne sait pas ce que la pandémie va donner. Le petit peu de répit qu’on a eu a fait du bien et on espère qu’on sera proche de la normalité un jour, mais je pense qu’on parlera d’un nouveau normal.»