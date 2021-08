L’incendie près du Mont Carleton sur le point d’être maîtrisé

L’incendie qui fait rage depuis maintenant près d’une semaine en bordure du parc provincial du Mont Carleton serait désormais contenu sans toutefois être encore totalement maîtrisé.

Les équipes de lutte contre les incendies auraient en effet réussi à circonscrire le brasier qui a déjà ravagé plus de 64 hectares de forêt dans le secteur Old River, situé sur les terres de la Couronne à une dizaine de kilomètres à l’est de la frontière du parc provincial.

Du coup, le statut de l’incendie est passé à celui de «contenu».

«Il n’est pas encore tout à fait maîtrisé, mais on pense que ça se pourrait survenir dans les prochaines heures», a confié en fin de matinée mardi Roger Colette, agent de prévention des incendies de forêt au ministère des Ressources naturelles.

Selon ce dernier, le travail des pompiers a été grandement compliqué jusqu’ici par la toponymie de l’endroit. Le lieu est en effet montagneux avec plusieurs pentes escarpées.

«Il s’agit en fait d’un site industriel où il y a eu des coupes de bois. Il y a beaucoup de bois et de débris au sol, donc beaucoup d’obstacles pour les pompiers, ce qui a eu pour conséquences de ralentir les opérations», dit-il.

À noter que c’est dans ce secteur qu’un avion-citerne œuvrant à la lutte aux incendies – un Air Tractor AT-802F appartenant à la Forest Protection Ltd – s’est écrasé sur les flancs d’une colline mercredi dernier alors qu’il s’apprêtait à combattre le brasier. Le pilote a été secouru et n’aurait subi que des blessures mineures. Cet incident n’a pas découragé les responsables d’utiliser les frappes aériennes pour lutter contre la propagation des flammes.

«On avait mis à notre disposition six appareils, et ils ont tous été mis à contribution», confirme M. Colette.

Mardi, une soixantaine de pompiers étaient toujours sur le terrain afin de s’assurer que le périmètre est sécurisé et que l’incendie ne reprenne pas de vigueur. Il faut dire que la météo n’a pas été des plus favorables au cours de la dernière semaine alors que cette zone n’a reçu que de très faibles précipitations de pluie.

«Il a plu à plusieurs endroits dernièrement dans la province, mais très peu à cet endroit. On ne vit pas actuellement de sécheresse comme telle, ce qui est encourageant, mais quelques bonnes précipitations ne seraient pas de refus afin de nous donner un coup de main et empêcher justement que la situation empire. Là comme ailleurs en province», souligne-t-il.

Selon lui, l’incendie était violent par moment, bien qu’il n’ait jamais été aussi menaçant et hors de contrôle que ceux qui ont cours dans l’Ouest canadien.

Jusqu’ici cette saison, on dénombre un total de 161 incendies dans la province et ceux-ci ont consumé environ 372 hectares de forêts. Ces chiffres sont tout juste légèrement plus élevés que la moyenne des dix dernières années, ce qui fait dire à M. Colette qu’il s’agit jusqu’à présent d’une saison d’incendies dans les normes.