Loterie d’automne 2021 au profit des communautés chrétiennes: 5000$ en prix chaque semaine

La loterie d’automne 2021 au profit des communautés chrétiennes de Caraquet, Bas-Caraquet et Bertrand a été lancée cette semaine.

Au cours des cinq prochaines semaines, un prix hebdomadaire de 3000$ sera remis au détenteur du billet gagnant. Deux prix de 500$ et quatre prix de 250$ seront aussi remis à des gagnants. Le premier tirage a lieu le 18 septembre.

Les billets sont en vente les mardis à la salle communautaire de l’église de Bas-Caraquet, les jeudis à l’église de Bertrand et les vendredis à l’église de Caraquet au coût de 10$. Il est aussi possible d’acheter 6 billets pour 50$.

Les profits de la loterie seront partagés également entre les trois paroisses et une liste de projets a été établie.

À Caraquet, on veut notamment poursuivre la réfection du clocher, alors qu’à Bertrand, on souhaite refaire le perron et la rampe d’accès de l’église.

À Bas-Caraquet, on souhaite terminer la construction de la nouvelle église, soit des travaux d’asphaltage, qui a accueilli ses premiers paroissiens l’hiver dernier.