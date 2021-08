Pas de plaidoyer ni d’enquête préliminaire pour Steven Laurette

Accusé de non-respect des conditions de remise en liberté, Steven Laurette n’a pas enregistré de plaidoyer aux accusations déposées contre lui.

Une ordonnance interdit à l’accusé de se trouver en présence d’une femme âgée de moins de 18 ans, à moins qu’un adulte au fait de l’ordonnance du tribunal en question ne soit présent.

Le résident de Tetagouche Sud, près de Bathurst, n’a pas non plus subi d’enquête préliminaire pour cette affaire d’agression sexuelle et des contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans lors de son passage mardi après-midi en Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.

L’accusé de 42 ans était présent en personne au tribunal une première fois devant la juge Brigitte Sivret, après avoir été arrêté par les policiers le 13 mai, soit deux jours à peine après la disparition de Madison Roy-Boudreau.

C’est la non-divulgation à la défense de certains éléments de preuve qui est à l’origine du report des procédures entamées contre l’individu dans cette histoire qui n’est pas reliée à la disparition de la jeune Roy-Boudreau.

La juge Sivret a indiqué que la Couronne se devait de fournir ces éléments de preuve afin d’assurer à l’accusé une défense pleine et entière.

Steven Laurette, qui pouvait compter sur l’appui moral de quelques proches présents dans la salle d’audience pour une première fois, sera de retour devant le tribunal le 3 septembre prochain.

Il demeure incarcéré jusqu’à cette prochaine comparution.

L’accusé a rapidement été identifié par les policiers comme étant une personne d’intérêt dans l’enquête visant la disparition de Madison Roy-Boudreau.

La jeune fille âgée de 14 ans a été vue vivante une dernière fois au cours de la matinée du 11 mai dernier.

D’intenses recherches menées au sol, dans les airs et dans la rivière Middle n’ont pas permis de retrouver la trace de l’adolescente de Bathurst.

Il y a une semaine, le chef de la Force policière de Bathurst, Stéphane Roy, avait annoncé que Madison Roy-Boudreau a été victime d’un homicide.

Dans un tout autre registre, Steven Laurette a été condamné mardi à purger quatre jours en prison après avoir omis de payer en totalité une amende qu’il a reçue à la suite d’une infraction relative à la Loi fédérale sur les pêches.

Les recherches visant à retrouver Madison Roy-Boudreau se sont d’ailleurs poursuivies en début de semaine dans le secteur de la rivière Middle, près de Bathurst.

Madison Roy-Boudreau mesure 5 pi 4 po et pèse 119 lb. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons de camouflage.

Toute personne ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est invitée à communiquer avec la Force policière de Bathurst au (506) 548-0420 (option #2) ou par l’intermédiaire de l’organisme Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).