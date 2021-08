Élections fédérales: les candidats libéral et conservateur connus dans Madawaska-Restigouche

La lutte électorale se précise dans la circonscription de Madawaska-Restigouche alors que les deux principaux partis politiques – les libéraux et les conservateurs – sont déjà nommés et en campagne.

Le Parti conservateur a officialisé, mardi en fin de journée, la candidature de Shawn Beaulieu pour la circonscription de Madawaska-Restigouche. Diplômé de la Faculté de droit de l’Université de Moncton, il est aujourd’hui associé au cabinet juridique Beaulieu et Phaneuf (Edmundston et Grand-Sault). Actif au sein de l’organisation conservatrice de son comté depuis plusieurs années – tant au niveau provincial que fédéral -, il en sera à sa première course électorale.

«J’ai toujours été dans l’ombre, fait partie d’organisations de campagnes. C’est la première fois que je me retrouve sous le feu des projecteurs. Cela dit, je connais bien la machine politique pour l’avoir côtoyé et je sais très bien dans quoi je m’embarque», a-t-il confié, impatient de se mettre à la tâche.

Originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska, ce dernier célébrera ses 30 ans en décembre prochain. Il est d’ailleurs loin de voir son jeune âge comme un handicap.

«On insinue souvent qu’une personne jeune manque d’expérience, mais dans bien des cas c’est une fausse perception. On a vu beaucoup de jeunes politiciens très bien faire. Ce n’est définitivement pas parce que l’on est jeune qu’on ne peut pas faire le travail et le faire bien, qu’on ne peut pas accomplir de belles choses. Dans mon cas, je crois pouvoir apporter un dynamisme intéressant à mon parti et à ma circonscription», exprime-t-il, promettant de défendre les intérêts de la population de l’ensemble du Madawaska-Restigouche et de l’aider à réintégrer la voie de la prospérité, ce qui manque selon lui depuis… 2015.

Chez les libéraux, le député sortant, René Arseneault, tentera de remporter une troisième victoire consécutive. En 2019, il avait été réélu avec une majorité écrasante, remportant 50% des voix. Également avocat de formation, celui-ci est particulièrement fier de la réponse de son gouvernement à la menace de la pandémie de la COVID-19, pandémie qui a monopolisé une grande partie du dernier mandat.

«Je suis vraiment satisfait de ce que nous avons accompli, notre gouvernement a répondu présent partout au pays. Oui, il y a un prix rattaché à tout cela, mais on s’est assuré justement que notre économie demeure debout pendant la crise afin d’éviter que nos entreprises soient en faillite avant la reprise», affirme-t-il, défendant l’interventionnisme de son gouvernement.

La raison de son implication en politique pour un troisième mandat?

«C’est la même chose que pour les deux fois précédentes. Je veux participer à la fin de l’exode des jeunes de ma région. Je me suis lancé en politique parce que j’étais fatigué de voir que les gens de ma génération partaient s’instruire hors de la région et – pour la plupart – ne revenaient pas à la maison par la suite. Je veux éviter que ça se produise avec nos enfants, devoir être obligé de faire des heures de route pour les visiter alors qu’on a tout ici pour eux», indique le candidat, misant pour se faire sur le développement du potentiel économique de la région.

Pour ce qui est des autres formations, le Parti vert n’a officialisé qu’une seule nomination à l’heure actuelle au Nouveau-Brunswick, soit celle de Nicole O’Byrne dans la circonscription de Fredericton. Le Nouveau Parti Démocratique n’a pour sa part pas encore annoncé de candidat pour la circonscription.