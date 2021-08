Encore des travaux sur le pont Lamèque-Shippagan

Encore une fois, la circulation sur le pont reliant l’île Lamèque à Shippagan a été réduite à une seule voie pour des travaux de réparation. La situation devrait revenir à la normale jeudi après-midi.

Les travaux ont commencé mardi, mais le 13 août dernier, en après-midi, le pont a été entièrement fermé à la circulation pendant un peu plus d’une heure en raison d’un bris.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le député provincial de Shippagan-Lamèque-Miscou, Éric Mallet, exprime sa frustration.

Selon l’élu libéral, la fermeture de cette semaine a eu lieu sans préavis.

«Ç’a encore été fait à l’improviste. Ce sont toujours des choses qui se passent. Comme de fait, c’est vous, les citoyens de Shippagan-Lamèque-Miscou qui ont à subir ces choses-là…», a-t-il dit.

Plus tôt ce printemps, le manque d’engagement ferme du gouvernement Higgs envers la construction d’un nouveau pont a été dénoncé par le Comité Pont Lamèque-Shippagan.

«Pour tout dire, le Comité Pont Lamèque-Shippagan est frustré de l’état d’avancement actuel du dossier et dénonce l’absence de priorité du gouvernement pour la construction d’un nouveau pont. Celui-ci se limite à rapiécer le pont actuel désuet et qui n’est plus sécuritaire pour la population qui l’emprunte, contrairement aux affirmations de la ministre Green», ont affirmé les membres du comité dans un communiqué de presse envoyé en mai.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure n’a pas donné de suivi à notre demande de renseignements.