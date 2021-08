La vaccination sera obligatoire dans la fonction publique du N.-B.

Le premier ministre Blaine Higgs a confirmé mercredi que la vaccination sera obligatoire pour les travailleurs de la fonction publique et les secteurs financés par la province, y compris les enseignants et les travailleurs de la santé et des foyers de soins.

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé que la vaccination sera exigée chez les travailleurs de l’État lors d’une mêlée de presse à Fredericton mercredi.

Cela survient alors que le nombre de cas ne cesse d’augmenter dans la région de Moncton et que le taux de vaccination, lui, ne grimpe que très lentement.

Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner malgré tout devront subir des tests de dépistage sur une base régulière, selon le premier ministre.

Les détails seront clarifiés au cours des prochains jours, d’après lui.

Il affirme aussi que le Nouveau-Brunswick recommandera la même chose aux entreprises et aux institutions, et qu’il espère qu’elles lui emboîteront le pas.

Blaine Higgs précise qu’il s’agit d’une recommandation de la Santé publique et que cela ne sera pas soumis à un arrêté obligatoire comme lors de l’état d’urgence.

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, détaillera les mesures qui seront en place lors de la rentrée scolaire vendredi.

Plus de détails à venir.