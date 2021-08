L’AEFNB favorable à la vaccination, défavorable à l’obligation

Bien que grandement favorable à la vaccination, l’Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick (AEFNB) dit préférer que le gouvernement ne force pas ses membres à recevoir le vaccin.

La rentrée scolaire est à la porte. Encore quelques jours seulement et ce sera le branle-bas de combat dans les écoles de la province. Mais il y a autre chose également qui est à la porte: la crainte d’une quatrième vague de la COVID-19.

Ils sont de plus en plus nombreux à penser qu’il serait peut-être judicieux d’obliger l’ensemble du personnel en éducation à être pleinement vacciné. Ce n’est toutefois pas ce cas pour la nouvelle présidente fraîchement nommée de l’AEFNB, Nathalie Brideau.

Jointe en début de journée mercredi, elle n’avait pas encore été mise au courant de la décision de la province d’obliger la vaccination pour le personnel scolaire. N’empêche, elle et son association s’étaient néanmoins positionnées sur le sujet.

«Comme pédagogue, comme enseignante, je préfère la sensibilisation, l’éducation et le renforcement positif que l’obligation. Ces chemins constituent parfois des détours un peu plus longs, mais ils finissent par être beaucoup plus efficaces que la coercition», exprime-t-elle, loin par contre de vouloir minimiser les efforts de la province envers la lutte à la pandémie.

Bien au contraire, en tant qu’association, elle tient par-dessus tout à voir ses membres en santé, protéger du virus… et aptes à enseigner.

«Nous ne sommes vraiment pas défavorables à la vaccination. À vrai dire, on l’encourage même fortement. On encourage tous nos enseignants et toute la communauté scolaire à suivre les directives de la Santé publique, et celles-ci sont favorables à la vaccination. Par contre, on a de la difficulté avec tout l’aspect obligatoire. On préfèrerait que ça demeure un choix personnel pour les individus», ajoute-t-elle.

Sans avoir un chiffre précis sous la main, cette dernière soutient que la très grande majorité de ses membres sont d’ailleurs vaccinés, voire doublement vaccinés. Cela lui fait dire que les enseignants ont répondu positivement à l’appel de la Santé publique jusqu’ici.

«Mais est-ce qu’on s’attend à un taux de 100% au sein de nos membres, au sein de la population? Je ne crois pas que cela soit réaliste, ni même que ce soit un objectif envisageable», note Mme Brideau.

D’ici là, elle attend avec impatience le plan de retour à l’école dont le dévoilement a été promis cette semaine par le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

«On a hâte d’être au courant des mesures. On espère des assouplissements dans nos écoles pour le moral de tout le monde, tant les enseignants que les élèves. On sait que la pandémie n’est pas terminée, mais on souhaite vraiment avoir une année plus normale, moins éprouvante que celle que l’on vient de vivre», souligne-t-elle.