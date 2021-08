Shippagan: la population invitée à éviter le gaspillage de l’eau

La sécheresse des dernières semaines pousse la Ville de Shippagan à demander à la population d’éviter de surconsommer l’eau potable.

Un avis public a été émis plus tôt cette semaine.

«Avec les sécheresses des derniers jours, la Ville de Shippagan demande la collaboration de la population afin d’éviter la surconsommation d’eau potable. Nous voulons nous assurer que nos puits d’eau restent à flot», peut-on lire.

Concrètement, on demande aux gens d’éviter d’arroser leur pelouse – même si elle est est jaune – et leur jardin entre 7h et 19h, car l’eau s’évapore plus lentement avant 7h et après 19h, explique-t-on. On encourage aussi les gens, dans la mesure du possible, à arroser leurs fleurs et jardins avec de l’eau récupérée.

«L’arrosage de l’asphalte est considéré en tout temps comme un gaspillage d’eau», ajoute-t-on.

Shippagan a émis un avis similaire à la population en 2020 et grâce à ses efforts, la population a réussi à économiser plus de 9 millions de litres d’eau, souligne la municipalité.

Selon des données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, le nord-est du Nouveau-Brunswick est l’une des régions les plus sèches dans l’est du pays depuis les 30 derniers jours.

Au cours du dernier mois, on recense au moins 22 jours où il est tombé moins de 0,5 mm de précipitation. L’écart entre la quantité des précipitations moyennes et celles qui sont tombées réellement durant cette période de l’année varie de -40 mm à -70 mm dans le nord de la province.