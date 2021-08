Un dernier épisode de chaleur au Nouveau-Brunswick?

Une autre journée de chaleur intense est prévue jeudi au Nouveau-Brunswick.

Selon les plus récentes prévisions météorologiques émises mercredi par Environnement Canada et la chaîne spécialisée MétéoMédia, le mercure devrait se maintenir entre 30°C et 32°C au cours de la journée dans l’ensemble de la province.

Avec une bonne dose d’humidité qui sera de la partie, les températures ressenties devraient avoisiner 40°C.

Comme c’est souvent le cas, la région de Saint-Jean sera épargnée par cet autre chapitre de temps très chaud alors qu’un maximum de 24°C est prévu jeudi dans la ville portuaire.

À l’inverse de juillet où les températures ont été plus que confortables, la tendance aux températures chaudes se poursuit de plus belle au Nouveau-Brunswick depuis une dizaine de jours.

Plusieurs records de chaleur ont d’ailleurs été enregistrés depuis vendredi aux quatre coins de la province.

Ce jour-là, une température maximale quotidienne record a été enregistrée dans les régions de Bouctouche, Edmundston, Saint-Jean, Miscou et Charlo.

À Saint-Jean et à Edmundston, il s’agissait des températures les plus chaudes pour un 13 août depuis plus d’un siècle, soit depuis que les météorologues tiennent un registre quotidien du temps qu’il fait à ces endroits.

D’autres records de chaleur ont été fracassés mardi au Nouveau-Brunswick, a fait savoir Environnement Canada.

Dans la région de Bathurst, le mercure indiquait 34,1°C mardi en fin d’après-midi, soit la journée du 17 août la plus chaude depuis 1872.

Une température maximale quotidienne record a aussi été enregistrée dans les régions de Charlo où le mercure a atteint au même moment 32,1°C, fracassant une marque qui remontait à l’année 1966.

Les températures parfois chaudes ont d’ailleurs forcé la fermeture temporaire à quelques occasions de la pêche récréative dans certaines rivières du Nouveau-Brunswick au cours des dernières semaines.

«Nous avons été chanceux en début de saison avec du temps plutôt frais, particulièrement durant les nuits, mais la situation est plutôt difficile depuis deux semaines», a raconté Jean-Daniel Savard, le directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche.

«Il y a une tendance à la baisse qui a été remarquée depuis quelques années quant au débit des rivières, c’est encore plus flagrant avec les épisodes récents de chaleur qui s’ajoutent à ça et qui font en sorte que le débit d’eau est trop bas. Tout ça a une influence sur la navigation et la santé des poissons», a précisé le spécialiste en gestion de l’eau sur les écosystèmes.

La chaîne MétéoMédia confirme ces dires.

«Dans la région de Bathurst, il n’y a eu que 6 mm de pluie depuis le début du mois d’août, alors que la moyenne des précipitations est de 82 mm pour la même période», a indiqué Anne-Sophie Colombani, de MétéoMédia.

«Cette tendance va se maintenir, il y aura peu de précipitations d’ici la fin du mois, peut-être seulement deux journées de pluie», a ajouté la météorologue.

La chaleur au N.-B. tire probablement à sa fin

Ce long épisode de temps relativement chaud tire cependant à sa fin, selon les prévisions à moyen et long terme émises par Météomédia et par la firme américaine AccuWeather.

Une nette tendance à des baisses du mercure est ainsi à prévoir dès la fin de semaine prochaine, alors que les températures devraient revenir à des normales saisonnières pour cette période de l’année.

Dans certaines régions de l’ouest de la province, comme Edmundston, Woodstock et Fredericton, cette baisse du mercure se fera plutôt sentir à partir de la semaine prochaine.

Ainsi, si les prévisions des météorologues s’avèrent exactes, il ne devrait plus y avoir de journée avec un mercure au-delà de 23°C à partir du milieu de la semaine prochaine au Nouveau-Brunswick, et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours.

AccuWeather prévoit toutefois quelques jours de temps chaud en septembre dans les régions de Woodstock et de Fredericton.