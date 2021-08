COVID-19: 83% des nouveaux cas ne sont pas pleinement vaccinées

Vingt-trois nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés, aujourd’hui, dans trois zones de santé. Une personne reste hospitalisée dans la province en raison du virus.

«Parmi les nouveaux cas signalés aujourd’hui, 83% ne sont pas pleinement vaccinés», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef adjointe, la Dre Cristin Muecke.

«Le fait que 19 de ces 23 cas ne soient pas pleinement vaccinés démontre encore à quel point il est important que les gens reçoivent leurs deux doses dans le but de se protéger et de protéger leur famille et les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, comme les enfants âgés de moins de 12 ans.»

Vingt-trois nouveaux cas

Il y a 16 cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit:

quatre personnes âgées de 19 ou moins;

trois personnes âgées de 20 à 29 ans;

deux personnes âgées de 30 à 39 ans;

trois personnes âgées de 40 à 49 ans;

deux personnes âgées de 50 à 59 ans; et

deux personnes âgées de 60 à 69 ans.

Quatorze de ces cas font l’objet d’une enquête, et deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a trois cas dans la zone 2 (région de Saint John), soit:

deux personnes âgées de 19 ans ou moins; et

une personne âgée de 30 à 39 ans.

Deux de ces cas font l’objet d’une enquête, et l’autre cas est lié à un voyage.

Il y a quatre cas dans la zone 7 (région de Miramichi), soit:

une personne âgée de 20 à 29 ans;

deux personnes âgées de 40 à 49 ans; et

une personne âgée de 60 à 69 ans.

Trois de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Mise à jour sur la vaccination

À ce jour, 72,0% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,7% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose sont priées de se présenter à une clinique sans rendez-vous, ou de fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon dès que possible.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre un rendez-vous dès maintenant pour obtenir leur deuxième dose 28 jours après avoir reçu leur première dose. Pour recevoir leur deuxième dose, les gens doivent apporter un formulaire de consentement signé, leur carte d’assurance-maladie et une copie du dossier d’immunisation qui leur a été remis lorsqu’ils ont reçu leur première dose.

Il y a 2582 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis mercredi, six personnes se sont rétablies, ce qui donne un nombre total de 2403 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 46 décès, et il y a 132 cas actifs. Au total, 1229 tests de dépistage ont été réalisés mercredi, ce qui donne un nombre total de 396 856 tests jusqu’à maintenant.

Ajout d’une clinique de vaccination mobile et de cliniques sans rendez-vous

Une clinique mobile aura lieu à Fredericton, le samedi 21 août, pour ceux qui n’ont pas encore reçu leur première ou deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La clinique, qui sera offerte par les responsables de la Santé publique de la zone 3 en collaboration avec Fierté Fredericton, sera située à l’extérieur de la Bibliothèque publique de Fredericton et se déroulera de 14h à 17h.

Les gens qui se présenteront à cette clinique de vaccination mobile sont priés d’apporter leur carte d’assurance-maladie, leur dossier de vaccination s’ils reçoivent une deuxième dose, ainsi qu’un formulaire de consentement signé. Cette clinique administrera le vaccin de Pfizer-BioNTech aux personnes âgées de 12 ans et plus. Ce vaccin peut être utilisé de manière sûre et efficace pour la première dose ou pour la deuxième.

Des cliniques de vaccination sans rendez-vous seront offertes, le samedi 21 août, à Fredericton, St. Stephen et Saint-Quentin. Les cliniques communautaires suivantes accepteront les personnes sans rendez-vous: