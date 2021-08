COVID-19: Mount Allison et St. Thomas exigeront la vaccination

L’Université Mount Allison, à Sackville, a annoncé jeudi que la vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour l’ensemble de sa communauté universitaire lors de la rentrée universitaire de l’automne.

L’administration exige que l’ensemble de ses étudiants, ses professeurs et son personnel soit pleinement vacciné contre la COVID-19 à compter du 1er octobre.

Les étudiants qui ne fourniront pas de preuve vaccinale pourront continuer à travailler ou étudier sur le campus de l’université, mais ils devront régulièrement se soumettre à des tests de dépistage.

Jeudi après-midi, St. Thomas University, à Fredericton, a elle aussi annoncé qu’elle allait de l’avant avec une mesure semblable, mais que les détails restaient à préciser.

Ces décisions surviennent après que le gouvernement provincial a annoncé, mercredi, qu’il rendra la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la fonction publique et les secteurs financés par la province.

Jeudi en fin de journée, l’Université de Moncton a indiqué ignorer si elle sera tenue d’exiger que sa communauté universitaire soit vaccinée.

La semaine dernière, l’administration universitaire avait indiqué ne pas souhaiter le faire.

«Des réunions et des discussions sont en cours avec les autorités provinciales pour comprendre les recommandations qui nous sont faites et l’incidence de celles-ci sur la communauté universitaire, a indiqué un porte-parole dans un courriel. L’Université prendra une décision rapidement et la communauté universitaire sera la première informée de cette décision.»

Des professeurs inquiets

Même si l’Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM) a indiqué ne pas avoir pris de position officielle sur la question de l’obligation vaccinale, la situation soulève des questions.

«Il y a quand même une certaine inquiétude de la part de nos membres au fait qu’on n’exige pas la vaccination pour l’ensemble de la communauté universitaire», a expliqué Malaïka Bacon-Dussault, présidente de l’ABPPUM.

La Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) dit pour sa part avoir consulté ses membres sur la vaccination obligatoire afin de préparer ses actions lors de la rentrée.

«Nous pouvons, avec assurance, confirmer que la grande majorité des personnes étudiantes pense que la vaccination devrait être obligatoire pour les personnes qui suivent des cours en présentiel», a indiqué dans un courriel un porte-parole de la FÉÉCUM.

Rentrée peu ordinaire

Les cours en mode présentiel à l’Université de Moncton reprennent le 7 septembre. L’administration universitaire a annoncé, lors d’une réunion avec les professeurs mercredi, que le port du masque sera obligatoire dans les salles pour les cours théoriques et dans les espaces communs jusqu’au 15 octobre au campus de Moncton en raison du grand nombre de cas de COVID-19 dans la région.

Pour ce qui est des autres campus, ces mesures seront en vigueur jusqu’au 24 septembre.

Pendant toute la session d’automne, les locaux de l’Université de Moncton seront utilisés qu’à 50% de leur capacité et une distanciation physique d’un mètre sera imposée en salle de classe. Les étudiants devront également occuper la même place dans chacun de leurs cours.

L’Université de Moncton compte aussi organiser des cliniques de vaccination afin d’encourager les étudiants à se faire vacciner.