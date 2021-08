Edmundston: les travaux se poursuivent en pleine canicule sur le pont Fournier

Depuis le 3 août et jusqu’à la mi-septembre, des travaux majeurs sont effectués par le ministère des Transports et infrastructures sur le pont Fournier qui relie le centre-ville à la section Est de la ville d’Edmundston et permet de franchir la rivière Madawaska.

Ces travaux visent à rafraîchir le béton qui recouvre les joints d’expansion et d’asphalter le pont au complet.

Pendant la durée des travaux, la circulation sur le pont sera limitée à une seule voie, alors que la circulation sera maintenue en direction de l’hôpital en tout temps.

Les usagers du pont Fournier en direction du centre-ville sont invités à suivre la signalisation du détour rendu obligatoire et emprunter les routes désignées pendant la durée des travaux.