Fêter le 15 août en isolement à l’hôpital

Une patiente de l’Hôpital de Moncton, Denise Hébert, n’a pas pu participer au tintamarre de Bouctouche cette année.

Elle est hospitalisée depuis le début du mois d’août en raison d’une méningite, et elle est demeurée isolée en raison du risque de transmission, selon son époux Réginald Hébert. Elle commence toutefois à se porter un peu mieux.

Elle a tout de même trouvé le moyen de fêter le 15 août depuis sa chambre d’hôpital.

«J’étais vraiment malade, je ne pouvais pas aller à Bouctouche ou à Dieppe, mais je me suis dit que je pouvais faire le plus petit party acadien dans ma chambre», dit-elle.

Certaines employées anglophones de l’hôpital ne connaissaient pas le tintamarre, mais elles en ont appris à ce sujet en parlant à leur patiente vêtue des couleurs de l’Acadie, selon Diane Hébert.

«Ça m’a fait chaud au cœur de faire ça. Le 15 août, je me suis habillée, tous les garde-malades et les patients passaient me dire bonjour. Je ne sais pas si j’ai fait du bien à d’autres, mais je me suis fait du bien à moi-même», dit Mme Hébert.