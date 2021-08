Le recours au glyphosate ne faiblit pas dans les forêts du Nouveau-Brunswick

L’opposition soutenue de citoyens à l’épandage d’herbicides ne freine pas le recours à ces produits chimiques. Année après année, la quantité de glyphosate déversée sur les forêts publiques se maintient.

Le Nouveau-Brunswick, qui ne représente que 0,7 % de la superficie canadienne, se classe deuxième parmi les provinces canadiennes pour le nombre d’hectares de forêt traités au glyphosate.

D’après la base de données nationale sur les forêts, 26 047 hectares de terres forestières ont été pulvérisés en 2018. En 2010, la superficie totale traitée atteignait 20 862 hectares.

La pulvérisation est généralement effectuée par hélicoptère pendant environ 40 jours, d’août à septembre, pour éliminer les arbres feuillus et les autres plantes qui font concurrence aux bois d’oeuvre d’arbres résineux plus rentables.

Jusqu’à présent, le gouvernement progressiste-conservateur a uniquement promis de réduire 30% son utilisation d’herbicides sous les lignes électriques d’Énergie Nouveau-Brunswick pour l’année 2019.

La superficie des permis accordés aux entreprises forestières pour l’épandage sur les forêts de la Couronne n’a que peu varié: 13 808 hectares en 2020, 14 324 en 2019, 14 849 en 2018.

«Des conditions météorologiques appropriées sont un élément important de la mise en œuvre du programme de gestion de la végétation, et cela explique en partie les changements annuels de la zone traitée», indique Nick Brown, porte-parole du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.

Le gouvernement provincial prévoit que l’épandage couvrira cet été entre 13 500 hectares et près de 16 000 hectares de terres publiques exploitées par J.D. Irving Ltd, Twin Rivers Paper Company, A.V. Cell Inc., Fornebu Lumber Company et AV Nackawic.

«Avec plus de 3 200 000 hectares de terres de la Couronne dans la province, cela représente entre 0,4 % et 0,5 % de la forêt publique», précise M. Brown.

Plusieurs groupes environnementaux réclament depuis des années la suspension de ce programme d’épandage, qui coûte environ 2,5 millions $ par année à la province.

En juin dernier, l’enjeu était au coeur de la majorité des échanges lors des consultations menées par le Comité permanent de l’Assemblée législative sur les Changements climatiques et l’intendance de l’environnement.

Caroline Lubbe-D’Arcy, présidente de l’organisme Stop Spraying NB est de ceux qui s’inquiètent de l’impact de l’herbicide sur la santé humaine, sur la biodiversité des forêts et sur les populations animales et leurs habitats naturels.

Elle espère que la province suivra la voie du Québec qui a interdit l’épandage d’herbicide sur les forêts publiques depuis 2001 et souhaite que l’industrie privilégie d’autres méthodes de sylviculture que les coupes à blanc.

Lors des audiences, des représentants des forestières ont fait valoir que l’utilisation de cet herbicide, en accélérant la croissance des pousses qui sont utiles à l’industrie, permet de limiter la récolte à une plus petite surface de forêt et soutien la rentabilité d’un secteur dont dépendent près de 24 000 emplois directs et indirects.

«Du point de vue de l’industrie forestière, les herbicides sont considérés comme une méthode de gestion de la végétation efficace qui donne les résultats voulus au plus faible coût et avec l’impact sur l’environnement le plus petit», a notamment déclaré Andry Barrieau, de l’entreprise Fornebu Lumber.

Le comité travaille actuellement sur des recommandations qui seront présentées à l’Assemblée législative à l’automne, après d’autres présentations de groupes des Premières Nations prévues le 7 septembre.

Malgré 35 000 signatures de citoyens réclamant une interdiction, Caroline Lubbe-D’Arcy ne fonde que peu d’espoirs dans le processus en cours. «Je ne retiens pas mon souffle car le comité est dominé par des députés progressistes-conservateurs», lâche-t-elle. «L’élan est fort parmi nos soutiens mais nous avons du mal à être entendus par nos députés.»

Le parti au pouvoir est le seul à ne pas avoir pris d’engagement clair dans ce dossier. Le Parti vert et la People’s Alliance réclament tous l’interdiction de l’épandage dans le secteur forestier, tandis que les libéraux avaient promis un retrait progressif sur quatre ans lors de la dernière campagne électorale.