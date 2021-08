Les Témoins de Jéhovah recensent davantage de membres

Le porte-parole des Témoins de Jéhovah au Nouveau-Brunswick, Tymon Nesciorek affirme que le nombre de fidèles de son mouvement a augmenté depuis le début de la pandémie. En novembre dernier, il avait annoncé une campagne de prosélytisme sans précédent.

M. Nesciorek rapporte que les Témoins de Jéhovah étaient 114 000 avant l’arrivée de la COVID-19 et qu’ils sont 118 000 maintenant au Canada. Il assure ne pas avoir de chiffres pour le Nouveau-Brunswick.

«La présence aux réunions hebdomadaires est supérieure à 100%», indique-t-il néanmoins pour montrer que la tendance est la même dans les 33 assemblées de la province que dans l’ensemble du pays.

Le directeur de l’organisme Info Secte, Mike Kropveld juge les statistiques des Témoins de Jéhovah crédibles. Il souligne en revanche que le fonctionnement à distance de l’organisation pendant la pandémie peut les biaiser.

«Sans rencontres en personne, certains peuvent moins s’impliquer sans que l’organisation le sache, pointe M. Kropveld. J’ai parlé il y a peu avec un «membre» qui ne se voyait pas comme tel, mais qui continuait de se présenter [aux offices] en ligne sans vraiment écouter.»

Offices virtuels

Le directeur du centre d’études des phénomènes sectaires québécois explique que d’anciens fidèles hésitent à quitter officiellement les Témoins de Jéhovah par peur d’être exclus de leur famille et de leur groupe d’amis.

M. Nesciorek fait d’ailleurs un silence de seize secondes au téléphone en réponse à la demande des critères définissant un membre de son mouvement.

«Il n’y a aucun argent en jeu. Ce sont des gens qui veulent devenir Témoins de Jéhovah, qui suivent les principes de la Bible, décrit-il. Mais ce n’est pas aussi facile que de dire ‘‘eh! Je veux être membre!’’»

M. Kropveld remarque en tout cas avoir reçu relativement peu de questions sur les Témoins de Jéhovah à son service d’aide d’avril 2020 à mars 2021.

«Il y a effectivement des gens qui nous ont téléphoné pour nous dire qu’ils ont reçu des lettres et des informations à la maison», constate-t-il quand même.

Les Témoins de Jéhovah ont distribué par voies postale et électronique une revue à la population, aux commerçants et aux représentants des autorités pour une campagne de prosélytisme en novembre dernier.

Complotisme

«Seul 1% des gens qui vont recevoir de la documentation vont contacter le groupe et encore une plus faible proportion d’entre eux va devenir membre», a cependant prévu la professeure au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton, Marie-Andrée Pelland.

La très grande majorité des demandes à Info Secte en 2020 – 2021 a en fait concerné les conspirations.

«Une augmentation notable est survenue au niveau des demandes de personnes ayant un proche qui adhère aux imaginaires du complot. Plusieurs de ces situations ont conduit des personnes à restreindre, voire à couper le contact avec leurs proches, parce qu’elles les considèrent comme des non-croyants ou pire, parce qu’elles les accusent de participer à la conspiration», note Info Secte dans son dernier rapport annuel.