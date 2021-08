Meurtre de Baylee Wylie: Marissa Shephard condamnée à 12 ans de prison

Marissa Shephard a été condamné à une peine de prison de 12 ans mardi matin au palais de justice de Moncton pour sa participation au meurtre brutal de Baylee Wylie il y a presque six ans.

L’adolescent a été retrouvé mort dans une maison incendiée de Moncton en décembre 2015. Il avait été ligoté à une chaise, battu et poignardé environ 140 fois.

En juin dernier, Marissa Shephard devait subir un second procès dans cette affaire. Elle faisait alors face à des accusations de meurtre au premier degré et d’incendie criminel.

La femme de 25 ans a évité la procédure judiciaire en plaidant coupable d’une accusation moindre d’homicide involontaire et d’incendie criminel.

Le juge Jean-Paul Ouellette a retenu la proposition conjointe des deux parties qui ont requis 12 ans de prison pour homicide involontaire et une peine de trois ans pour incendie criminel, qui sera purgée en même temps que la première.

Le juge a notamment évoqué l’adolescence difficile de Marissa Shephard, victime d’abus dans son enfance et initiée à la consommation de drogue par sa mère à l’âge de 14 ans.

La peine est accompagnée d’une interdiction d’entrer en contact avec la famille de la victime et d’une interdiction de détenir des armes à feu à vie.

Marissa Shephard était debout dans le box des accusés lors du prononcé de sa sentence. Avant de rendre sa décision, le juge lui a proposé de prendre la parole. «Je suis désolée pour ce qu’il s’est passé», a-t-elle simplement déclaré.

La peine sera calculée à partir du moment de son arrestation, le 1er mars 2016, il y a cinq ans et 173 jours. La détenue se verra retirer de sa peine 1,5 jour pour chaque jour déjà passé derrière les barreaux, si bien qu’elle passera moins de 12 ans en prison.

Sa sortie pourrait survenir assez rapidement, car la loi exige que les délinquants sous responsabilité fédérale condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée soient mis en liberté, sous surveillance, quand ils ont purgé les deux tiers de leur peine.

Amanda et Angela Wylie se disent heureuses de pouvoir enfin tourner la page des procès. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Amanda et Angela Wylie se disent heureuses de pouvoir enfin tourner la page des procès. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre L’avocat de la défense Gilles Lemieux est satisfait que sa cliente ait échappé à la prison à perpétuité. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Je ressens la perte chaque jour»

L’audience aura été un nouveau moment éprouvant pour les proches de la victime, qui n’ont pu retenir leurs larmes. Alors que le juge évoquait les «remords» de Mme Shephard, la mère de Baylee, Amanda Wylie, s’est ruée hors de la salle avant d’éclater en sanglots.

La tante de la victime, Angela Wylie, a lu avec émotion une déclaration de plusieurs pages décrivant le terrible traumatisme vécu par elle et son entourage. «Je ressens la perte chaque jour dans ma vie et dans mon âme chaque jour», décrit-elle.

«Pour continuer à fonctionner j’ai dû prendre des médicaments pour l’anxiété, l’insomnie, la dépression.»

Cela fait 2072 jours qu’elle n’a pas pu entendre la voix de son neveu, voir son sourire et le serrer dans ses bras, a-t-elle ajouté.

«Avant cela je faisais confiance facilement, je voyais le bon dans chaque personne. Le meurtre a détruit ma foi en l’humanité. Rien ne sera plus comme avant à cause de ce manque permanent. Ça m’a changé pour toujours et cela a eu tellement d’impacts sur ma vie. C’est un chapitre qui ne sera jamais refermé.»

L’avocat de la défense Gilles Lemieux s’est quant à lui dit très satisfait de la décision. Il note que sa cliente est «très soulagée» par la peine. «Elle espère un avenir débarrassé de la drogue, elle reçoit des traitements et du counselling, elle parfait son éducation. La réhabilitation se passe très bien», dit-il.

La fin d’une longue procédure

L’accusée avait été condamnée une première fois à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

En octobre 2019, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick avait annulé le verdict de culpabilité prononcé contre Marissa Shephard pour meurtre au premier degré et incendie criminel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Les juges avaient alors conclu que le juge Zoël Dionne avait commis une erreur de droit en acceptant que le jury entende une preuve «hautement préjudiciable».

À la sortie de la cour, les membres de la famille de Baylee Wylie ont exprimé leur vive déception quant à ce dénouement et mettent en doute la sincérité des remords exprimés par Marissa Shephard. «Nous savons quel type de personne elle est», a lâché Angela Wylie, le visage grave.

Elle n’accepte pas non plus la description des faits sur laquelle se sont entendues la Couronne et la défense. «Je compte participer à toutes les audiences de libération même si cela doit rouvrir les plaies, pour montrer à quel point il est aimé et à quel point il nous manque.»

Mme Shephard, qui avait 20 ans au moment de son arrestation, était la troisième personne reconnue coupable du meurtre de M. Wylie. Devin Morningstar a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 2016, tandis que Tyler Noel a plaidé coupable en mai 2017 pour meurtre au deuxième degré et incendie criminel mettant en danger la vie humaine. Les deux jeunes hommes ont été condamnés à la prison à vie.