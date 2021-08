Négociations syndicales: les salaires de 22 000 fonctionnaires en tête de liste

Le Syndicat de la fonction publique du N.-B. et le gouvernement provincial se sont entendus pour centraliser les négociations concernant les salaires de plus de 22 000 fonctionnaires, selon le président du syndicat.

La question du salaire de ces employés sera négociée de façon uniforme par un plus petit groupe de négociateurs.

Le SCFP a accepté la proposition du premier ministre lors d’un appel-conférence mardi.

«C’était cordial et le premier ministre a dit qu’il voulait trouver le moyen de régler certains contrats», dit le président Stephen Drost.

Selon lui, le premier ministre a suggéré de régler la question des salaires en premier, quitte à négocier d’autres aspects des conventions collectives, telles que les conditions de travail, à une date ultérieure.

Stephen Drost précise que malgré cette centralisation des négociations, le SCFP ne peut pas prendre de décision au nom de ses sections locales, et que la décision finale d’accepter une offre ou non reviendrait aux employés syndiqués.

Le gouvernement provincial de Blaine Higgs cherche depuis plusieurs mois à faire accepter un gel de salaire d’un an et une augmentation de 1% par an pour trois ans aux travailleurs de la fonction publique.

Stephen Drost affirme que cela est hors de question et que les employés syndiqués cherchent à obtenir des augmentations de salaire au niveau du coût de la vie, ce qui serait plus élevé que l’augmentation annuelle de 1% proposée par le gouvernement provincial.

Il affirme que le SCFP tient toujours à son ultimatum envers le gouvernement provincial si les négociations se détériorent à nouveau.

Le syndicat veut que le gouvernement signe de nouvelles ententes collectives avec ses fonctionnaires d’ici le Jour du travail, en septembre, afin d’éviter une grève.