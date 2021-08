Vaccination obligatoire: les questions fusent, les réponsent tardent

Des intervenants du secteur public s’interrogent au sujet des détails de l’annonce du gouvernement provincial qui veut obliger la vaccination ou les tests de dépistage pour tous ses travailleurs.

L’annonce du premier ministre Blaine Higgs voulant que les travailleurs du secteur public se soumettent à des tests de dépistage fréquents à moins d’être complètement vaccinés soulève plusieurs questions chez des associations professionnelles et des syndicats.

Le gouvernement n’a pas encore annoncé les détails de cette politique de vaccination obligatoire annoncée mercredi.

La Santé publique a toutefois précisé jeudi que l’état de vaccination pourrait être un obstacle à l’emploi au sein de la fonction publique.

La vaccination serait obligatoire pour le personnel des écoles et des réseaux de santé, et elle le serait aussi pour des secteurs financés par le gouvernement provincial, tels que les foyers de soins.

Stephen Drost, président du Syndicat canadien de la fonction publique du N.-B., affirme que des représentants du syndicat ont été conviés à une rencontre avec le ministère des Finances et du Conseil du Trésor peu de temps après l’annonce du premier ministre dans le but de les informer au sujet de la vaccination obligatoire.

«On avait plusieurs questions et on n’a pas eu beaucoup de réponses, donc je pense que c’est toujours en mouvement de leur côté et qu’ils essaient de déterminer la meilleure marche à suivre», dit Stephen Drost.

Selon lui, ceux qui refusent d’être vaccinés ou de faire part à leur employeur de leur statut de vaccination devront porter un masque et recevoir des tests de dépistage de façon régulière.

«On leur a demandé comment cela s’appliquerait aux entrepreneurs indépendants, aux fournisseurs, aux autres gens qui font le va-et-vient dans les établissements du secteur public, et ils n’avaient pas de réponse à ce sujet».

Il affirme que le gouvernement n’avait pas non plus d’échéancier précis pour la mise en place de ces mesures.

Stephen Drost dit que le SCFP à l’échelle nationale fait de la recherche légale sur le dossier avant de se positionner de façon officielle sur l’enjeu de la vaccination obligatoire.

«Les gens ont des droits, et on veut s’assurer que les travailleurs sont en sécurité et que ces droits soient protégés.»

Le Conseil des syndicats des foyers de soins du N.-B. encourage ses membres à se faire vacciner et à suivre les consignes de la Santé publique, selon le deuxième vice-président par intérim Jason St-Onge.

Il affirme toutefois que le CSFSNB a quelques préoccupations face à une politique de vaccination obligatoire, même si la protection offerte par le vaccin l’emporte de loin sur tout risque d’effets secondaires.

Il croit notamment que cela pourrait avoir un impact sur la crise de la main-d’œuvre qui sévit dans le secteur. Il redoute que le fait d’imposer le vaccin puisse en pousser certains à vouloir changer de carrière.

«Il y a quand même une bonne majorité qui sont vaccinés, mais il reste encore beaucoup de gens qui sont craintifs de ça même avec les preuves à l’appui, et il y en a une partie qui ne sont pas d’accord avec ça.»

Il ajoute qu’il a lui-même contracté la COVID-19 en janvier et qu’il n’a pas hésité à se faire vacciner.

«Même en ayant développé mes propres anticorps, j’ai quand même été prendre mes deux doses de vaccin pour me protéger moi-même, ma famille et mes résidents. On travaille dans le milieu de la santé, et il faut aussi penser à nos résidents», dit-il.

Le diable est dans les détails

La Société médicale du N.-B. (SMNB) s’est déjà prononcée en faveur de la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé.

Son président Jeff Steeves attend toujours les détails de la politique de vaccination obligatoire qui touchera toute la fonction publique avant de juger de ses bienfaits.

Il affirme que la vaccination obligatoire pourrait aussi avoir un effet positif chez certains groupes de la population malgré les désavantages potentiels d’une politique épineuse de la sorte.

«Le diable est dans les détails», dit-il en affirmant qu’il attend de savoir précisément quels groupes du secteur public seront visés par l’obligation.

Sans avoir sondé ses membres, le président de la SMNB estime que plus de 95% des médecins de la province sont vaccinés.

Selon les plus récentes données disponibles du Réseau de santé Vitalité, 86,8 % des travailleurs de la santé auraient reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 alors que 79,8 % seraient pleinement vaccinés (deux doses).

Le Dr Jeff Steeves croit aussi que le gouvernement pourrait augmenter le taux de vaccination de la population générale en permettant aux médecins d’offrir le vaccin à leurs patients de façon individuelle.

Cela permettrait de cibler les gens qui ne veulent pas nécessairement aller se faire vacciner dans une clinique sans rendez-vous.

«Parfois, il y a encore du scepticisme, certaines personnes ont besoin d’écouter une personne à qui elles font confiance. j’essaie de faire ça tous les jours à mon bureau en parlant de la vaccination et en répondant à leurs préoccupations», dit-il.

– Avec la contribution du journaliste Jean-François Boisvert