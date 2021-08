Chaleur extrême, canicules et changements climatiques

Les journées de canicule ne sont pas seulement un prétexte pour passer du temps à la plage ou dans une salle bien climatisée. Pour plusieurs, les jours chauds et ensoleillés sont un facteur de plus à considérer lorsqu’on travaille à l’extérieur.

Par ailleurs, en raison des changements climatiques, un plus grand nombre de journées de chaleur extrême, soit les jours de 30°C et plus, sont à prévoir dans les années à venir.

Selon le site Internet Climate Atlas, une ressource développée et alimentée par des chercheurs de l’université de Winnipeg en collaboration avec le gouvernement fédéral, le nombre de jours de 30°C et plus va augmenter partout au Nouveau-Brunswick.

Par exemple, au cours des trente prochaines années et selon les estimations conservatrices, la région de Caraquet devra subir, environ 8 jours par année de 30°C et plus, soit cinq jours de plus qu’entre 1976 et 2005. À moins de 100 kilomètres au sud-ouest, à Bathurst, les gens auront à vivre environ 13,8 journées de grandes chaleurs contre seulement 6,2 entre 1976 et 2005.

À Edmundston, les données démontrent qu’il y aura en moyenne 12,2 journées de canicule par été d’ici 2050 contre 5 entre 1976 et 2005, alors qu’à Moncton, on parle de 14,8 journées de chaleur extrême à venir.

Ces changements entraînent déjà des conséquences pour les entreprises et les travailleurs d’ici. Le 14 août, la direction du Village Historique Acadien, à Bertrand, a pris la décision de fermer son site en plein après-midi – et, à l’apogée de la saison touristique – pour le bien-être des employés, dont plusieurs travaillent à l’extérieur dans des costumes d’époque. Cet après-midi-là, les températures ont frisé les 40°C lorsqu’on tient compte du facteur humidex.

«Ce n’est pas la première fois que le Village Historique Acadien ferme pour des raisons climatiques. Cependant, c’est la première fois qu’on ferme le site historique pour une question de chaleur extrême. Il y a quelques années, le village a mis sur pied un comité de santé et de sécurité au travail et ce groupe, composé de cadres et d’employés, a pour objectif d’assurer la sécurité de tous au travail et propose des nouvelles mesures là où le besoin se fait sentir», nous a-t-on expliqué.

Des touristes au Village historique acadien, à Bertrand. – Acadie Nouvelle: David Caron Un forgeron à l’oeuvre au Village Historique Acadien, qui a ouvert ses portes au public mardi matin. – Acadie Nouvelle: David Caron Une interprète du Village Historique Acadien. – Archives

Adaptation chez Travail sécuritaire NB

Évidemment, les risques d’une exposition prolongée au soleil sur la santé sont connus depuis longtemps et Travail sécuritaire NB, dont l’objectif est de promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires au Nouveau-Brunswick, a déjà des exigences pour protéger les travailleurs contre les effets de la chaleur extrême sur la santé.

Les employeurs doivent notamment s’assurer que les travailleurs reçoivent les instructions d’une personne compétente sur la signification des symptômes de stress dû à la chaleur comme l’épuisement, la déshydratation, les crampes et les coups de chaleur, et sur les précautions à prendre pour éviter les dommages causés par la chaleur.

Ils sont aussi tenus de mesurer fréquemment la température et l’humidité pour déterminer les effets qu’elles pourraient avoir sur la santé des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires, comme l’établissement d’un régime de repos et d’effectuer les tâches physiques les plus exigeantes pendant les heures les plus fraîches et ainsi de suite.

Le réchauffement des étés pourrait pousser Travail sécuritaire NB à mettre à jour certains règlements.

«Travail sécuritaire NB pourrait publier d’autres avis à mesure que la fréquence des vagues de chaleur augmente. Nous pourrions aussi augmenter le nombre d’inspections par nos agents de santé et de sécurité», a répondu une porte-parole par courriel.

Selon John Landry, directeur général de l’Association de la construction du Nouveau-Brunswick, Travail Sécuritaire NB a le pouvoir d’imposer des amendes aux employeurs et aux employés qui ne respectent pas les règlements.

«Certains entrepreneurs ont établi leurs propres protocoles. Vous avez probablement remarqué que les entreprises de construction ou d’asphaltage commencent souvent les travaux bien avant le lever du soleil durant l’été pour permettre aux employés de rentrer chez eux en après-midi.»

Les travailleurs peuvent aussi se prévaloir de certains recours s’ils estiment que leurs droits n’ont pas été respectés. Ils peuvent, bien entendu, en faire part à leur employeur, mais s’il ne résout pas la question à sa satisfaction, le travailleur peut aviser son comité mixte d’hygiène et de sécurité s’il en existe un à son lieu de travail (il faudrait commencer par ces deux étapes). Il peut aussi présenter une plainte auprès de Travail sécuritaire NB ou refuser d’effectuer le travail jusqu’à ce que la question soit réglée.

Selon Travail sécuritaire NB, trois réclamations attribuables à la chaleur ont été présentées en 2020.