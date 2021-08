Après une année scolaire pesante marquée par le stress et les contraintes, le relâchement des restrictions semble bien accueilli dans l’ensemble. En revanche, l’obligation de vaccination risque bien de demeurer un sujet de discorde.

La fin des bulles et le retour des élèves du secondaire à plein temps devraient faciliter la vie des enseignants. Nathalie Brideau, la nouvelle présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants du Nouveau-Brunswick (AEFNB), s’en réjouit.

«Nous sommes très contents des assouplissements que le ministre apporte au plan. Les enseignants ont hâte de retrouver leurs élèves dans un cadre moins strict et ça va faire du bien aux jeunes de ne plus alterner entre l’enseignement à l’école et à la maison et de retrouver leurs amis», se félicite-t-elle.

«La rentrée sera plus facile que l’année passée!»

La reprise de l’ensemble des activités est aussi une bouffée d’air frais bienvenue, souligne Mme Brideau.

«C’est important pour les jeunes de pouvoir faire du sport, du théâtre, de l’improvisation, de participer à des comités, à des groupes d’échecs… Pour beaucoup c’est ça qui les tient à l’école, qui leur permet de se socialiser et de développer d’autres compétences.»

Seul point de désaccord: l’association aurait souhaité que le gouvernement ne force pas ses membres à recevoir le vaccin. Pour Nathalie Brideau, la vaccination devrait demeurer un choix personnel.

«On aurait de loin préféré poursuivre la mobilisation et sensibilisation plutôt que choisir l’obligation. Ce n’était pas une option selon nous.»

La présidente de l’AEFNB reste sceptique quant à la pertinence de la mesure, notant que les enseignants ont déjà largement répondu à l’appel de la Santé publique jusqu’à présent.

«On voit ça comme une approche qui ouvre la porte à des risques de dérapages et qui semble contre-productive à l’étape où nous sommes», exprime-t-elle.

«On verra comment ce sera mis en application et si ça aura du succès ou non.»

Cette rentrée scolaire à temps plein fera du bien, applaudit également la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

«La dernière année scolaire a été très difficile pour une grande partie des élèves. Nous sommes conscients que des mesures exceptionnelles devaient être prises, cependant, nous croyons qu’il est plus que temps de réintégrer les écoles à temps plein et nous sommes convaincus que les élèves contribueront activement à faire en sorte que ce soit fait de façon sécuritaire», souligne le président de la FJFNB, Simon Thériault.

Le plan proposé, ajoute-t-il, permettra aux jeunes de «vivre pleinement leur expérience scolaire».

«Interagir avec ses amis, participer à des sports ou encore à des activités parascolaires sont des parties importantes du parcours d’un jeune et la FJFNB est très heureuse d’apprendre qu’il sera possible de le faire cette année.»

La directrice générale du District scolaire francophone Sud-Est, Monique Boudreau, exprime elle aussi sa satisfaction dans un communiqué. À ses yeux, la feuille de route atteint un certain équilibre entre l’objectif de diminuer la propagation du virus et celui de retrouver «un environnement de travail et d’apprentissage qui se rapproche de la normalité».

«Ces mesures sont bien accueillies, alors que le Nouveau-Brunswick, et particulièrement le sud de la province, connaît une augmentation du nombre de cas de la COVID-19», note-t-elle.