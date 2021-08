Le masque ne disparaîtra pas dans les écoles à la rentrée

Les restrictions imposées dans les écoles seront allégées cette année, mais les élèves et le personnel devront encore composer avec certaines règles sanitaires. Voici les grandes lignes du plan présenté vendredi par le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

Grâce aux progrès de la vaccination, la vie à l’école sera plus libre et régie par des règles moins strictes cette année.

Fini l’enseignement à distance un jour sur deux à l’école secondaire, les élèves de la 9e à la 12e année seront de retour en classe à plein temps.

Finis les regroupements en bulles ou dans des classes de petite taille pour les élèves de la maternelle à la huitième année.

Les compétitions sportives, comme l’ensemble des activités interscolaires et parascolaires, seront autorisées sans restriction. Les autobus scolaires pourront transporter des élèves au maximum de leur capacité.

Plusieurs mesures phares sont toutefois à souligner: en particulier l’exigence pour les membres du personnel des écoles et des districts scolaires d’être vaccinés ou se soumettre à des tests de dépistage réguliers.

Les élèves et le personnel scolaire (qu’ils soient vaccinés ou non) porteront des masques dans les autobus scolaires et dans les zones intérieures communes, c’est-à-dire hors de la salle de classe.

L’accès aux visiteurs dans les écoles sera encore limité. Ils n’y auront accès que sur rendez-vous et porteront le masque.

«Bien que le Nouveau-Brunswick tire avantage du fait que le taux de vaccination est relativement élevé, la COVID-19 ne disparaîtra pas complètement. Des variants continuent d’apparaître dans le monde entier et de nouvelles recherches sont régulièrement publiées à ce sujet. La province et nos écoles continueront de voir des cas de COVID-19 au cours de l’année scolaire à venir», souligne le ministre Cardy.

«Nous souhaitons retrouver plus de libertés dans nos écoles tout en protégeant les plus vulnérables et ceux qui ne peuvent être vaccinés.»

On entend donc continuer à faire du lavage des mains l’une des habitudes de vie à l’école et à nettoyer régulièrement les surfaces. L’utilisation de fontaines demeure interdite.

Le ministère impose également des mesures additionnelles pour les écoles qui accueillent des élèves de la maternelle à la huitième année, jugées nécessaires en l’absence de vaccin contre la COVID-19 approuvé pour les enfants de moins de 12 ans.

Elles devront donc réduire le nombre de personnes qui circulent dans les corridors, tenir des assemblées ou des concerts virtuels, limiter le nombre de visiteurs et l’utilisation des écoles par la communauté, favoriser des activités extérieures lorsque les conditions météorologiques le permettent, et demander aux élèves de désinfecter régulièrement leur pupitre.

Vaccination

Le ministre Cardy indique également que la vaccination sera désormais une condition à l’embauche.

Pour les écoles secondaires, ces mesures seront levées par zone sanitaire lorsque 90% des jeunes de 12 à 19 ans auront reçu deux doses. Les élèves et le personnel scolaire, y compris le personnel suppléant, pourront alors choisir de ne pas porter de masque dans les aires communes.

Les écoles continueront d’encourager les élèves à se faire vacciner, des cliniques seront organisées dans les établissements et le transport vers les cliniques communautaires pourrait être offert.

«Le travail avec les partenaires visant à accroître l’accès au vaccin dans l’ensemble du système d’éducation se poursuivra au cours de l’année à venir, notamment lorsqu’un vaccin sera disponible pour les enfants de moins de 12 ans», explique le ministre Cardy.

Gestion des éclosions

Si un élève ou un membre du personnel scolaire est malade ou affiche deux symptômes ou plus, il devra rester à la maison et effectuer un test de dépistage. S’il ne présente qu’un symptôme, il sera tenu de porter un masque.

En cas d’éclosion dans une école, la Santé publique pourrait exiger des élèves et des membres du personnel qu’ils portent un masque toute la journée, incluant dans la salle de classe et/ou à l’extérieur.

Lorsqu’un cas aura une incidence sur les élèves d’une école, l’école fera la transition vers l’apprentissage à la maison pendant au moins une journée afin d’allouer plus de temps à la recherche de contacts et à l’évaluation des risques.

La Santé publique effectuera chaque fois une analyse des risques avant d’imposer l’apprentissage à la maison à d’éventuels cas contacts voire à l’ensemble de l’établissement.