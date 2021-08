Transfert des employés de l’obstétrique à Campbellton: au moins jusqu’à la fin septembre

Il faudra attendre au minimum entre six et huit semaines avant d’espérer revoir le personnel de l’unité d’obstétrique-gynécologie de l’Hôpital régional de Campbellton regagner leur plancher.

L’Acadie Nouvelle rapportait la semaine dernière que le personnel de cette unité allait être assigné temporairement à d’autres départements de l’établissement, notamment à celui de l’urgence et des soins intensifs.

Cette mesure, mise en place afin de pallier la grave pénurie de personnel qui touche l’hôpital, se traduira du coup par la fermeture de 12 lits.

Sa durée vient de se préciser. Plus tôt cette semaine, la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, s’est déplacée à Campbellton pour confirmer aux membres de la Commission de services régionaux du Restigouche que cette réassignation sera de six à huit semaines.

«Elle nous a dit que c’était la solution pour sauver l’urgence de notre hôpital. Maintenant, est-ce que ce sera mieux d’ici deux mois, est-ce qu’on va retourner les infirmières sur leur unité? Lorsqu’ils ont cessé les accouchements en avril 2020, ça devait être temporaire également et ça dure depuis un an et demi. On ne sait plus quoi en penser», admet le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann, donnant tout de même le bénéfice du doute à Vitalité.

Par l’entremise d’un communiqué de presse, Mme Desrosiers a tenu à préciser que la situation de pénurie de personnel infirmier – bien que particulièrement précaire au Restigouche – n’était pas unique à cette région.

«Les défis à l’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont sont connus et tout aussi aigus», indique-t-elle.

Elle insiste également sur le fait qu’en plus de la pénurie, le réseau doit également composer avec l’épuisement ses troupes en lien avec les 18 derniers mois de lutte à la COVID-19.

«Les équipes sont de plus en plus minces, ce qui empire la situation. C’est commun l’été, mais après 18 mois de pandémie, ça semble atteindre des proportions inquiétantes», dit-elle.

Recrutement intensif

La situation exprimée par la PDG de Vitalité inquiète au plus haut point les membres de la CSR-Restigouche qui ont décidé de passer en vitesse supérieure au chapitre du recrutement. Déjà sensibilisés sur la question, ils ont choisi d’interpeller directement la population du Restigouche afin de pourvoir les postes vacants.

«On veut savoir qui étudient dans le domaine de la santé et qui en sont récemment diplômés», explique M. Mann.

Il souligne être en train de mettre à jour la liste de tous les emplois disponibles du Réseau de santé Vitalité dans la région.

«L’idée est de faire d’une pierre deux coups, soit pourvoir les postes afin d’améliorer la situation et donner une chance aux jeunes de revenir dans leur région. Si Vitalité ne peut pas faire le travail de recrutement, on va le faire», exprime M. Mann.

Mais cette responsabilité de recruter n’impute-t-elle pas d’abord au réseau? Oui, avoue le président de la CSR-Restigouche, mais il tient d’abord à maximiser les chances de réussites et à abaisser les risques de ruptures de services.

Il insiste aussi sur le fait qu’on lui a rapporté plusieurs situations pour le moins surprenantes par le passé.

«J’ai reçu de nombreux coups de fil de parents qui soutiennent que leurs enfants ont postulé pour un emploi ici et qu’ils n’ont jamais été rappelés pour un entretien, si bien qu’ils travaillent aujourd’hui dans d’autres hôpitaux. Ça soulève beaucoup de questions. On ne sait pas pourquoi ça s’est produit, mais une chose est sûre, on veut être certain que ça n’arrive plus. On souhaite que tous les jeunes qui veulent revenir travailler ici en santé puissent avoir l’opportunité de le faire», dit-il, promettant de faire de ce dossier l’une des priorités de son organisation.

Vaccination obligatoire, problème ou solution?

À l’heure où les réseaux Vitalité et Horizon sont aux prises avec un manque flagrant de main-d’œuvre, est-ce que la décision de la province de forcer la vaccination de ses travailleurs de la santé risque d’empirer les choses?

Pour l’instant chez Vitalité, on ne semble pas inquiet outre mesure. On avance même qu’une plus grande vaccination au sein du personnel pourrait s’avérer profitable côté ressources humaines, les employés étant mieux protégés contre le virus.

«Le Réseau de santé Vitalité appuie le gouvernement provincial dans ses efforts visant à mettre en place des politiques de santé publique pour poursuivre la lutte contre la COVID-19. La vaccination des travailleurs de la santé est un excellent moyen pour protéger les patients vulnérables à qui nous offrons des soins», soutient la Dre Desrosiers.

Elle ajoute que des solutions de rechange sont possibles pour les travailleurs de la santé qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, qui choisissent de ne pas l’être ou de ne pas dévoiler leur statut vaccinal.