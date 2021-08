Transport en commun dans la région Chaleur: une nouvelle étape franchie

Le projet visant à instaurer un service de transport en commun dans la région Chaleur vient de franchir une étape de plus avec la réalisation prochaine d’une étude de faisabilité.

Réunis la semaine dernière, les maires des municipalités de Bathurst, Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et de Pointe-Verte ont convenu de leur intérêt pour le projet de transport par autobus qui desservirait une bonne portion de la région Chaleur.

Des représentants de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et du Réseau d’inclusion communautaire Chaleur (RIC) ont également pris part à la rencontre et aux discussions menées à ce sujet.

Ceux-ci se sont entendus lors de la même rencontre pour mener à terme l’étude de faisabilité d’un réseau qui s’étendrait de Bathurst jusqu’à Pointe-Verte.

«J’ai l’impression que ça va fonctionner, il y a vraiment un grand besoin pour la communauté et la région», a affirmé d’entrée de jeu Kim Chamberlain, la mairesse de Bathurst.

Cette dernière a indiqué que l’étude devrait être être chose faite d’ici à peine trois ou quatre mois.

«Une étude semblable a été menée en 2015, nous allons pouvoir reprendre quelques éléments qui sont toujours pertinents aujourd’hui, ce qui va faciliter et accélérer les choses», a souligné la mairesse de Bathurst.

Une somme de 60 000$, provenant surtout du fédéral, serait déjà à la portée des promoteurs du projet pour mener à terme cette étude de faisabilité.

Celle-ci visera entre autres à établir un modèle de partage de coûts entre les municipalités, la grille tarifaire, les itinéraires préférables, les horaires de service et le processus d’acquisition des véhicules ainsi que le nombre de ces autobus qu’il faudrait acquérir.

L’acquisition de six autobus de 24 places, dont au moins trois seraient électriques, est l’option qui avait été envisagée au départ par la mairesse de Bathurst.

Celle-ci dit vouloir s’inspirer du modèle du transporteur Miramichi Transit en implantant un nouveau réseau de transport en commun dans sa propre région.

En 2019, la Commission Miramichi Transit est parvenue à offrir six jours par semaine un service de transport avec un budget d’exploitation de 427 976$ et sans aucun déficit.

Aucune date de mise en service des autobus sur les routes de la région Chaleur n’a été avancée pour l’instant.

«La COVID et la pénurie de semi-conducteurs dans le secteur de la construction de véhicules vont retarder le processus d’achat des autobus», a expliqué Kim Chamberlain.

«On va y aller une étape à la fois avec ce projet qui sera sûrement bien reçu par la population», a pour sa part affirmé Rachel Boudreau, la mairesse de Petit-Rocher.

La commission ou la société qui pourrait être appelée à gérer le service de transport n’a pas de nom connu jusqu’à maintenant, bien que l’appellation Société de transport Chaleur a déjà été avancée.

Certains espéraient l’implantation du service dès le printemps prochain, échéancier qui est désormais improbable.

Partenaire dans cette aventure, l’AFMNB est d’avis que le projet de transport en commun cadre à merveille avec le concept de villes accueillantes et inclusives qui est mis de l’avant dans plusieurs communautés de la province et dans celui du développement durable.

«Les municipalités cherchent aujourd’hui à attirer des gens, dont certains n’ont pas de voiture», a affirmé Pascal Reboul, le directeur général de l’AFMNB.

«Il y a une demande! Reste à cibler le genre de transport que l’on veut mettre en place et bien le coller aux besoins, sans voir trop grand ou trop petit».

Des bases désormais plus solides qu’avant?

Un projet de transport en commun avait vu le jour il y a une quinzaine d’années à Bathurst. L’initiative s’est cependant avérée un échec en raison d’un manque d’achalandage et de financement adéquat.

Pour plusieurs, la conjoncture est cependant beaucoup plus favorable à l’implantation d’un réseau de transport en commun qu’elle ne l’était en 2005.

Pour la mairesse de Bathurst, l’engagement cette fois de la Ville de Bathurst, des communautés voisines et de quelques partenaires devrait permettre d’éviter un nouvel échec.

«Il y a un travail de partenariat qui se fait aujourd’hui qu’on ne voyait pas autrefois. Aussi, les autobus utilisés à l’époque étaient beaucoup trop gros», a souligné Kim Chamberlain.

«La région a changé! Il y a de plus en plus d’étudiants étrangers au CCNB et de personnes qui s’installent à l’extérieur de Bathurst en raison du manque de logements», affirme quant à lui Pascal Reboul.

«Je crois qu’il y aura une plus grande demande pour le service de transport en commun cette fois», a ajouté le directeur général de l’AFMNB.

Le député sortant d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, est pour sa part d’avis qu’une prise de conscience environnementale chez plusieurs citoyens qui souhaitent voir moins de voitures sur les routes fera en sorte que le service attirera une plus grande clientèle.

«Je suis certain que les gens vont l’adopter et contribuer à ce virage vert qui est en train de s’effectuer. Ce réseau de transport, c’est quelque chose qu’il devrait y avoir ici depuis 20 ou 30 ans», a indiqué Serge Cormier.

Le lancement plus tôt ce mois-ci du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural par le gouvernement du Canada représente également un atout de plus dans les manches des promoteurs du projet de transport dans la région Chaleur.

D’un montant de 250 millions $, le premier fonds fédéral axé sur la mise en place de solutions de transport en commun dans les collectivités rurales et éloignées offre des subventions pouvant aller jusqu’à 5 millions $ pour soutenir ces programmes de transport collectif.