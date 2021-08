Vol par effraction à Grande-Anse: la GRC demande l’aide du public

Le Détachement de Caraquet de la GRC enquête sur un vol par effraction survenu dans une église de Grande-Anse et espère que la population lui fournira des renseignements permettant de faire avancer l’enquête.

Le 2 juillet , la police a été informée qu’on s’était introduit par effraction dans l’église catholique Saint-Simon et Saint-Jude, située sur la rue Acadie. Le ou les suspects s’y sont introduits en forçant la porte arrière et y ont volé quelques objets. L’incident se serait produit entre le 27 juin et le 2 juillet.

Le ou les suspects ont volé un tabernacle et un encensoir, des objets qui revêtent une signification religieuse. Ils ont aussi volé un gros ventilateur industriel noir.

Si vous avez été témoin d’une activité suspecte à l’église catholique Saint-Simon et Saint-Jude entre le 27 juin et le 2 juillet, ou si vous avez des renseignements sur le vol ou sur l’endroit où se trouvent les objets volés, veuillez communiquer avec le Détachement de Caraquet de la GRC au 506-726-5222.

Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222-8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.