Moncton: des conducteurs de taxis immigrés en colère

Un chauffeur de taxi de Moncton monte une association afin de militer pour de meilleures conditions de travail, surtout chez ses collègues immigrés. Il pense que ceux-ci subissent une forme d’exploitation de la part des compagnies de taxi.

Le porte-parole de The Greater Moncton Taxi Owners and Drivers Association souhaite rester anonyme pour l’instant. Il craint que les deux entreprises dominantes sur le marché, Air Cab et White Cab, cessent de lui transférer des commandes de clients.

«La majorité des gens qui ont travaillé dans notre industrie ces deux dernières années sont immigrants. Beaucoup d’entre eux ne parlent ni anglais ni français. Et les compagnies de taxi ont profité d’eux et leur ont menti à propos des revenus. Je suis en colère», exprime-t-il.

White Cab a refusé de commenter des propos anonymes. Le directeur d’Air Cab, en revanche, les a qualifiés d’offensants.

«Nous facturons tout le monde de la même façon pour le même service [de dispatch]. Nous ne faisons pas de publicité pour recruter des conducteurs. Ce sont eux qui nous approchent. Quand ils le font, nous leur expliquons les coûts. Et s’ils ne sont pas satisfaits, ils sont libres d’aller voir ailleurs», a ajouté Jonathan McNally.

Faibles revenus

Quoi qu’il en soit, le porte-parole de The Greater Moncton Taxi Owners and Drivers Association juge que les revenus des chauffeurs de taxi sont parfois moindres que le salaire minimum parce que le nombre de ces autoentrepreneurs est devenu beaucoup trop important à Moncton.

Entre 2018 et 2019, les propriétaires de taxis sont passés de 108 à 286 et le nombre de conducteurs est passé de 176 à 471. Ces statistiques ont baissé en 2020, mais semblent revenir à leur niveau d’avant la pandémie cette année, selon la Ville, qui accorde les permis.

«Les chauffeurs qui arrivent ne gagnent pas l’argent dont ils ont besoin pour survivre, alors ils quittent l’industrie après quelques semaines ou quelques mois», avance le porte-parole de The Greater Moncton Taxi Owners and Drivers Association.

Plusieurs conducteurs d’origine étrangère ont confié à l’Acadie Nouvelle, sous le couvert de l’anonymat, devoir rester en voiture entre 8h et 12h par jour, sept jours par semaine, afin de gagner suffisamment d’argent pour vivre.

«Certains n’arrêtent pas de travailler. S’il y avait moins de taxis, tout le monde ferait assez d’argent, rentrerait à la maison, détendu, et prendrait du repos», pense un ancien chauffeur, Ali Ettarnichi.

Violences

Le Marocain d’origine pointe la concurrence trop importante, mais aussi les frais des compagnies de taxi (644$ par mois chez Air Cab) et le coût des assurances pour véhicules commerciaux (500$ par mois). Il évoque aussi les risques que prennent les conducteurs d’origine étrangère.

«Le taxi n’est pas pour tout le monde. C’est parfois dangereux. Tu conduis des personnes saoules. Tu subis du racisme. Des gens partent en courant sans payer. Certains battent les conducteurs. Tu dois être patient…», déplore-t-il.

Le porte-parole de The Greater Moncton Taxi Owners and Drivers Association pense que le taux de rotation des travailleurs provoque de grands dégâts à son industrie, surtout à la qualité du service.

«On a eu des commentaires positifs sur l’accueil ainsi que sur l’aide et les visites de la ville offertes par les chauffeurs», rapporte pourtant Bernard LeBlanc, le PDG de l’Aéroport Roméo-LeBlanc, à propos de ses clients.

Il juge toutefois bonnes les suggestions de la nouvelle association de conducteurs: des formations en tourisme et sur le Grand Moncton, des examens de connaissances ainsi qu’un forum de plaintes pour les passagers, par exemple.

Améliorations

Le directeur d’Air Cab affiche aussi une volonté d’améliorer la qualité du service.

«J’aimerais vraiment en savoir plus à propos de cette association, avance M. McNally. Si les gens ne nous approchent pas, nous ne pouvons pas savoir qu’il y a un problème.»

Le porte-parole de The Greater Moncton Taxi Owners and Drivers Association regrette à ce propos que le comité d’examen de l’industrie du taxi de la Ville se soit réuni pour la dernière fois le 11 juin 2019.

L’arrêté sur la réglementation de cette industrie prévoit pourtant une rencontre tous les deux mois.

«Nous avons régulièrement rencontré les chauffeurs de taxi et les propriétaires», souligne M. Henderson.

Le relationniste ajoute que la Municipalité révise son arrêté, notamment pour éviter une éventuelle exploitation des chauffeurs immigrés.

«À l’automne, avant de l’apporter au conseil municipal, nous consulterons l’industrie. Une solution à cette préoccupation [fait partie] des changements qui seront proposés», indique-t-il.