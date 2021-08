Justin Trudeau de passage à Miramichi: une plateforme électorale chiffrée «d’ici peu»

De passage à Miramichi, dimanche après-midi, le chef libéral Justin Trudeau a indiqué que son parti publiera sa plateforme électorale «d’ici peu» et qu’elle sera entièrement chiffrée.

De passage au Nouveau-Brunswick pour la première fois depuis le déclenchement de la campagne électorale, M. Trudeau a indiqué que «ce ne sont pas les idées qui manquent».

M. Trudeau s’est défendu de n’avoir pas encore déposé un document présentant ses promesses de campagne.

Il répondait ainsi à un récent article de Radio-Canada qui citait des sources libérales sous le couvert de l’anonymat qui disent que son équipe est à la recherche de «grandes idées» pour élaborer la plateforme libérale.

Le Parti conservateur et le Nouveau Parti démocratique ont déjà présenté leurs propres plateformes, il y a plusieurs jours, alors que le Bloc québécois présentait la sienne dimanche.

«Les gens comprennent que depuis 17 mois nous sommes engagés dans la lutte contre cette pandémie, et ce n’est pas fini encore. Ce sera toujours notre priorité», a affirmé le chef libéral, lors d’une mêlée de presse.

Questionné sur sa plateforme à venir, le premier ministre a soutenu qu’elle démontrera comment un gouvernement libéral réélu compte «bâtir une société plus propre, plus prospère et plus juste pour tous».

«On est en train de présenter des éléments de notre plateforme tous les jours, on est en train de parler des priorités des Canadiens et on va avoir une plateforme pleinement calculée pour démontrer aux gens d’ici peu», a-t-il dit.

Lisa Harris

Justin Trudeau a profité de son passage au Nouveau-Brunswick pour mousser la campagne de Lisa Harris, la candidate libérale dans Miramichi-Grand Lake.

Il était accompagné pour l’occasion du ministre Dominic LeBlanc, d’Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, ainsi que du député sortant Pat Finnigan.

Une chaude lutte est à prévoir dans cette circonscription entre Lisa Harris et Jake Stewart, le candidat du Parti conservateur.

Lors de l’élection de 2019, le libéral Pat Finnigan avait été élu avec une majorité d’à peine 370 votes, dans une des courses électorales les plus serrées à travers tout le pays.

Le chef libéral Justin Trudeau a pris un bain de foule dimanche après-midi à Miramichi. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Lutte à la COVID-19

Devant une foule nombreuse, Justin Trudeau a vanté le bilan de son gouvernement en matière de vaccination et de lutte à la COVID-19.

«Le Canada est le leader mondial en matière de vaccination, un peu grâce à tout le monde», a lancé le chef libéral devant la foule composée surtout de partisans libéraux qui ont bravé le temps très chaud.

Les libéraux ont d’ailleurs commencé à distribuer des écussons à leurs candidats et partisans qui indiquent: «Je suis vacciné».

Durant son discours d’une dizaine de minutes, Justin Trudeau s’est permis de critiquer le refus par le premier ministre provincial Blaine Higgs de signer le plan national de garderies à 10$ du gouvernement fédéral.

Il a également reproché au premier ministre conservateur son refus de financer des avortements pratiqués dans des cliniques privées de la province, comme la Clinique 554 de Fredericton.

Justin Trudeau a toutefois fait l’éloge de Blaine Higgs pour le leadership dont il a fait preuve pendant la pandémie de COVID-19.

«Il a rendu la vaccination obligatoire pour les employés de la province, comme nous l’avons fait avec nos fonctionnaires fédéraux. Je le félicite pour ça», a affirmé M. Trudeau tout en soulignant l’initiative semblable des universités du Nouveau-Brunswick qui ont également rendu obligatoires les vaccins pour les étudiants cet automne.

«Je ne suis pas toujours d’accord avec tous les premiers ministres à travers le pays, mais nous avons travaillé ensemble sur la santé des Canadiens, pour protéger les Canadiens et notre économie et passer à travers cette pandémie», a souligné le chef libéral.

Justin Trudeau a lancé un message clair aux électeurs néo-brunswickois tout juste avant de s’envoler vers l’Île-du-Prince-Édouard.

«Le choix pour les Néo-Brunswickois est clair: est-ce que l’on continue à avancer ou bien on revient en arrière avec le plan d’Erin O’Toole (le chef conservateur)?»