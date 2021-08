COVID-19: 58 nouveaux cas en trois jours au N.-B.

La Santé publique a signalé 58 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick pour la période de samedi, dimanche et lundi. Parmi ces cas, selon le gouvernement, 85% n’étaient pas pleinement vaccinés.

Il y a 30 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton), dont 11 personnes âgées de 19 ans et moins.

Vingt et un de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, deux cas sont liés à un voyage et sept cas font l’objet d’une enquête.

Il y a quatre cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Ces quatre cas sont tous des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 16 cas dans la zone 3 (région de Fredericton), dont huit personnes âgées de 19 ans ou moins. Sept de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, six cas sont liés à un voyage, et trois cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit une personne âgée de 40 à 49 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst / Péninsule acadienne), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a six cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Quatre de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, un cas est lié à un voyage, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 173, un sommet depuis le 10 février.

Trois personnes sont hospitalisées.

Dans un communiqué de presse, la Santé publique a indiqué qu’il y a eu 340 cas confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis le 1er juillet. Parmi ces cas, 303 – soit 89% – n’étaient pas pleinement vaccinées.

«Il y a encore de nombreuses personnes au Nouveau-Brunswick qui ont besoin de se faire vacciner le plus rapidement possible, a déclaré la médecin-hygiéniste en chef adjointe, la Dre Cristin Muecke. Il est prouvé que le risque est beaucoup plus faible si vous êtes vaccinés. Cela permet de vous protéger ainsi que de protéger les gens que vous aimez et votre communauté. Le virus est présent dans toutes les régions de la province, et vous pourriez ne pas toujours savoir si vous avez été exposés. Si vous présentez des symptômes, vous devriez présumer que vous avez la COVID-19 et subir un test de dépistage, en particulier si vous n’êtes pas pleinement vaccinés.»

Par ailleurs, la Santé publique a déclaré une éclosion de COVID-19 au Centre correctionnel régional du Sud-Est, à Shediac. Après qu’un cas positif ait été confirmé le 20 août, tous les détenus et les membres du personnel qui ont eu un contact étroit ont subi un test de dépistage. Il y a maintenant quatre cas confirmés au sein des détenus et du personnel.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique affectera des employés d’autres centres correctionnels à l’établissement de Shediac, au besoin, puisque certains membres du personnel doivent s’auto-isoler.

Le déplacement des détenus au sein de l’établissement est limité, et les comparutions devant la cour ont lieu par l’entremise de conférences vidéo.

Il y a 30 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton), dont 11 personnes âgées de 19 ans et moins.

Vingt et un de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, deux cas sont liés à un voyage et sept cas font l’objet d’une enquête.

Il y a quatre cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Ces quatre cas sont tous des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a 16 cas dans la zone 3 (région de Fredericton), dont huit personnes âgées de 19 ans ou moins. Sept de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, six cas sont liés à un voyage, et trois cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit une personne âgée de 40 à 49 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst / Péninsule acadienne), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a six cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Quatre de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, un cas est lié à un voyage, et l’autre cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 173, un sommet depuis le 10 février.

Trois personnes sont hospitalisées.

Dans un communiqué de presse, la Santé publique a indiqué qu’il y a eu 340 cas confirmés de COVID-19 au Nouveau-Brunswick depuis le 1er juillet. Parmi ces cas, 303 – soit 89% – n’étaient pas pleinement vaccinées.

«Il y a encore de nombreuses personnes au Nouveau-Brunswick qui ont besoin de se faire vacciner le plus rapidement possible, a déclaré la médecin-hygiéniste en chef adjointe, la Dre Cristin Muecke. Il est prouvé que le risque est beaucoup plus faible si vous êtes vaccinés. Cela permet de vous protéger ainsi que de protéger les gens que vous aimez et votre communauté. Le virus est présent dans toutes les régions de la province, et vous pourriez ne pas toujours savoir si vous avez été exposés. Si vous présentez des symptômes, vous devriez présumer que vous avez la COVID-19 et subir un test de dépistage, en particulier si vous n’êtes pas pleinement vaccinés.»

Par ailleurs, la Santé publique a déclaré une éclosion de COVID-19 au Centre correctionnel régional du Sud-Est, à Shediac. Après qu’un cas positif ait été confirmé le 20 août, tous les détenus et les membres du personnel qui ont eu un contact étroit ont subi un test de dépistage. Il y a maintenant quatre cas confirmés au sein des détenus et du personnel.

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique affectera des employés d’autres centres correctionnels à l’établissement de Shediac, au besoin, puisque certains membres du personnel doivent s’auto-isoler.

Le déplacement des détenus au sein de l’établissement est limité, et les comparutions devant la cour ont lieu par l’entremise de conférences vidéo.