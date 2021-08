Dieppe en faveur d’une révision ambitieuse de la Loi sur les langues officielles

«Il faut donner un véritable coup de barre à la présente loi en s’assurant de la respecter», résume la Ville de Dieppe dans le mémoire qu’elle compte remettre aux commissaires qui supervisent la révision de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Le document compte cinq grandes recommandations à l’attention des commissaires Yvette Finn et John McLaughlin, nommés par la province pour mener le processus de révision prévu tous les 10 ans. Les élus de la plus grande ville francophone de la province l’ont adopté lundi soir à l’unanimité.

Les conseillers appellent d’abord le gouvernement provincial à revoir ses cibles d’immigration.

«La Ville de Dieppe exige que le gouvernement provincial fasse en sorte que l’équilibre linguistique de la province soit maintenu et même voir à une augmentation de la proportion des francophones en s’assurant que 50 % des nouveaux immigrants soit de langue française.»

La municipalité recommande ensuite que l’Assemblée législative s’assure d’offrir suffisamment de ressources humaines et financières au Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick pour lui permettre de remplir sa mission.

On demande également la création de mécanismes assurant le respect et la mise en oeuvre de la loi.

«De nombreuses recommandations du Commissariat aux langues officielles demeurent lettre morte. Par exemple, il est inconcevable que nos employés municipaux ne puissent transiger en français avec de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement provincial. Pourquoi nos citoyens et citoyennes ne peuvent avoir accès à des services en langue française lorsqu’ils se déplacent dans certaines parties de la province? L’affichage routier provincial devrait refléter la composante linguistique des régions en mettant la langue française en premier dans les régions acadiennes et francophones. La musique d’ambiance dans les édifices provinciaux doit tenir compte de la composition linguistique régionale. Ce ne sont que des exemples parmi tant d’autres.»

Dans son mémoire, la Ville de Dieppe propose aussi «d’élargir les obligations linguistiques» imposées aux huit cités (Edmundston, Campbellton, Bathurst, Miramichi, Moncton, Dieppe, Fredericton et Saint-Jean), aux municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% (Tide Head, Atholville, Dalhousie, Eel River Crossing, Charlo, Richibucto, Rexton, et Shediac) et à huit des douze commissions de services régionaux.

La loi actuelle les oblige notamment à adopter dans les deux langues officielles leurs arrêtés et procès-verbaux et à publier diverses communications en français en anglais.

Dieppe, dont 70% des résidents ont le français pour langue maternelle, s’est déclarée officiellement une municipalité francophone qui offre ses services dans les deux langues. Son maire, Yvon Lapierre, estime que la ville fait depuis longtemps figure de bon élève en matière de respect des droits linguistiques.

En 2016-2017, le Commissariat aux langues officielles a mené une vérification afin de déterminer le taux de conformité des cités, des municipalités et de commissions de services régionaux à leurs obligations linguistiques. La Ville de Dieppe est arrivée dans les premières positions dans la prestation de services en personne, par téléphone ou par courriel tout comme pour son contenu de son site web et la publication de documents officiels.

Depuis 2010, la Ville oblige ses commerçants à s’afficher dans les deux langues et les entreprises peuvent obtenir un soutien financier pour installer ou modifier leur enseigne.

«La Ville de Dieppe est un exemple de réussite démontrant que les communautés des deux langues officielles peuvent vivre en harmonie et dans un respect mutuel. Bien que la majorité de nos citoyens soient francophones, il est possible de vivre et de se faire servir dans les deux langues par les élus et le personnel de la municipalité», a déclaré M. Lapierre avant le vote.

«Ce n’est malheureusement pas le cas pour de nombreux citoyens francophones vivant dans des milieux minoritaires.»

Alors que la révision se poursuit, les commissaires invitent la population à leur transmettre des idées et des suggestions, avant le 31 août. Leur rapport sera remis au gouvernement avant le 31 décembre.