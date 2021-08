Élections fédérales: des châteaux forts et des luttes à finir au N.-B.

Bien que le Nouveau-Brunswick compte seulement dix circonscriptions fédérales, Justin Trudeau et les libéraux devront remporter des gains importants dans certaines circonscriptions chaudement convoitées s’ils souhaitent former un gouvernement majoritaire. Cependant, le Parti conservateur et le Parti vert n’ont pas encore dit leur dernier mot.

L’Acadie Nouvelle s’est tournée vers le politologue de l’Université de Moncton, Roger Ouellette, pour un portrait réaliste de la province à la suite du scrutin du 20 septembre.

Les sièges sûrs libéraux

Acadie-Bathurst

Après avoir été dominé par Yvon Godin et le NPD de 1997 à 2015, le libéral Serge Cormier a remporté un deuxième mandat consécutif en 2019 avec près de 55% du vote.

«À moins d’un revirement extraordinaire, ça va rester libéral», croit Roger Ouellette.

Beauséjour

Le député libéral Dominic LeBlanc n’a pas perdu une seule élection dans cette circonscription du sud-est de la province depuis l’an 2000. Selon Roger Ouellette, Dominic LeBlanc sera probablement facilement reconduit à un huitième mandat consécutif.

Madawaska-Restigouche

Depuis 1997, cette circonscription dans le nord-ouest de la province a été plus ou moins dominée par le Parti libéral, sauf de 1997 à 2000 lorsque la région a été représentée par le progressiste-conservateur Jean Dubé et de 2011 à 2015 quand Bernard Valcourt a été élu en tant que membre du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Le libéral René Arseneault est député de Madawaska-Restigouche depuis 2015. Roger Ouellette lui prédit une autre victoire.

Moncton-Riverview-Dieppe

Tout comme les autres régions du Nouveau-Brunswick où l’on retrouve de fortes proportions de francophones, les électeurs de Moncton-Riverview-Dieppe ont tendance à appuyer le Parti libéral. L’ancienne ministre de la Santé du Canada, Ginette Petitpas Taylor, obtiendra probablement un autre mandat.

Les sièges sûrs conservateurs

De leur côté, les conservateurs peuvent probablement compter sur au moins trois sièges dans le sud et l’ouest de la province, croit Roger Ouellette, en les personnes de Rob Moore (Fundy Royal), John Williamson (Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest) et Richard Bragdon (Tobique-Mactaquac).

Les paris sont ouverts

Fredericton

La circonscription de Fredericton en est une à surveiller la soirée des élections. En 2019, Jenica Atwin a marqué l’histoire canadienne en devenant la première députée du Parti vert élue à l’extérieur de la Colombie-Britannique. Il y a quelques mois, Mme Atwin a fait les manchettes de nouveau lorsqu’elle a changé de camp pour devenir membre du Parti libéral à la suite d’une dispute à l’interne avec la nouvelle chef Annamie Paul.

«Les libéraux aimeraient maintenant conserver Fredericton, mais rien n’est acquis», explique le politologue.

«Les verts demeurent forts pour le moment. Ça demeure quand même la région de David Coon, le chef provincial des verts.»

Selon Roger Ouellette, le sort des verts pourrait être affecté par la décision d’Élections Canada de ne pas tenir de scrutin sur les campus postsecondaires du pays pour limiter la propagation de la COVID-19.

«Le vote sur les campus aide souvent les petits partis, car le vote étudiant a tendance à être plus progressiste.»

Malgré tout, la popularité du Parti vert et du Parti libéral pourrait être à l’avantage du… Parti conservateur dont la candidate Andrea Johnson a terminé en deuxième position en 2019 avec un peu plus de 30% des voix. Mme Johnson est de nouveau la candidate.

«La division du vote centre-gauche pourrait permettre aux conservateurs de se glisser en première place. Il reste encore un mois à la campagne, mais Fredericton est sur le radar de plusieurs. Il ne faudrait pas être surpris si Erin O’Toole ait faire un tour dans la région au cours des prochaines semaines.»

Miramichi-Grand Lake

Le libéral Pat Finnigan a remporté l’élection de 2019 par moins de 400 votes contre Peggy Mclean du Parti conservateur. Pat Finnigan ayant annoncé récemment sa retraite de la politique fédérale, le camp des rouges sera représenté par Lisa Harris, jusqu’à tout récemment la députée provinciale de Baie-de-Miramichi-Néguac et ancienne ministre du gouvernement de Brian Gallant.

Elle affrontera un visage connu en la personne de Jake Stewart, qui était le député provincial de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin et ministre responsable des Affaires autochtones au sein du gouvernement de Blaine Higgs.

«La dernière fois, c’est le vote francophone dans les communautés comme Néguac, Rogersville et Baie-Sainte-Anne qui a permis aux libéraux de gagner le siège. On s’attend à une lutte serrée. La Première nation d’Elsipogtog a voté en majorité pour les libéraux la dernière fois, mais Jake Stewart a quand même travaillé pour développer de bons liens avec les Autochtones. Est-ce qu’il sera capable d’aller chercher des votes précieux de ce côté-là?»

Saint-Jean-Rothesay

La circonscription est représentée par le libéral Wayne Long depuis 2015 et à moins de changements dans les tendances de vote à l’échelle nationale en faveur du Parti conservateur, Roger Ouellette prédit encore une autre victoire pour les libéraux.

«Wayne Long est un député d’arrière-ban, mais il a son caractère. Il est un peu un loup solitaire dans le sens où il a fait des déclarations sans suivre la ligne du parti.»

Les conservateurs ont l’intention de mener une lutte sérieuse. Le parti a choisi Mel Norton, un ancien maire de la Ville de Saint-Jean, comme candidat. Il s’était aussi présenté pour la direction du Parti progressiste-conservateur en 2016, mais il a perdu au dernier tour contre l’actuel premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs.

«Il a beaucoup de travail à faire pour gagner la circonscription, mais il est bien connu dans sa communauté. S’il y a un mouvement où les conservateurs prennent plus d’ampleur nationale, la circonscription pourrait aller en faveur des conservateurs.»