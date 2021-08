La bagosse régnera en roi et maître à Saint-Hilaire

Les résidents du Haut-Madawaska et les visiteurs de passage dans la région en fin de semaine vont bientôt pouvoir revivre l’époque de la prohibition grâce au Festival de la bagosse de Saint-Hilaire.

L’événement se tiendra de jeudi à dimanche, dans la communauté rurale de Haut-Madawaska.

Après une édition 2020 passablement amochée par la COVID-19 et des conditions météorologiques exécrables, les organisateurs promettent cette année un festival renouvelé où la bagosse va régner en roi et maître durant quatre jours.

La bouille de la bagosse pourra ainsi se dérouler tout au long du festival, comme à l’habitude.

L’année dernière, les organisateurs avaient dû se résoudre à annuler l’événement phare du festival en raison des contraintes sanitaires qui étaient en vigueur.

«Notre brasseur Louis Bouchard est de retour avec la bonne vieille recette originale de bagosse, comme ça se faisait à l’époque de la prohibition», a indiqué Mario Nadeau, l’un des organisateurs des festivités.

«Malgré la tradition, la recette se peaufine d’année en année et le goût s’améliore.»

La bouille de la bagosse animée aura lieu jeudi et vendredi soir à 18h30 et samedi et dimanche matin à 10h, avec la présence de personnages liés à l’époque de la prohibition, comme le célèbre Maxime Albert.

«Il y a des courageux qui n’hésitent pas à déguster notre bagosse aussi tôt en matinée, même si la teneur en alcool peut aisément atteindre 55%», a raconté Mario Nadeau.

La bagosse est habituellement fabriquée à partir de pommes, de raisins et de pommes de terre.

Sa fabrication est intimement liée à l’époque de la prohibition au début du siècle dernier, alors que les réseaux de contrebande d’alcool se multipliaient, au grand bonheur des bootleggers qui en menaient large dans le Madawaska à cette époque.

Outre l’alcool artisanal, la balle-molle devrait retenir l’attention durant les quatre jours de festivités.

Douze équipes prendront part cette année au tournoi de balle, soit le double par rapport à l’année dernière.

L’inauguration dimanche après-midi d’un monument à la mémoire de Lude Landry est également prévue à l’horaire.

L’ancien résident de Saint-Hilaire, décédé en 2019 à l’âge de 97 ans, est une figure bien connue de la communauté qui a pleinement vécu cette époque mouvementée et ses personnages mythiques.

«On lui doit notre recette de bagosse qui est bouillie ici. Il se plaisait à raconter plein d’histoires de bagosse», a expliqué Mario Nadeau.

Un spectacle musical, une exposition de voitures anciennes, une guerre de Nerfs pour les plus jeunes et un souper BBQ figurent également à l’horaire du festival.

Les organisateurs du Festival de la bagosse de Saint-Hilaire espèrent attirer 3000 visiteurs cette année.