Un grand requin blanc au large de Miscou

Un premier grand requin blanc nage cette année dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Il s’agit de Hirtle, un squale mâle d’une longueur de près de 11 pieds dont l’émetteur a été repéré au large de Miscou jeudi.

Les baigneurs n’ont pour le moment rien à craindre: l’animal était à plus de 150 km de la côte, jeudi.

Malgré la chaleur, la saison des requins est plutôt calme cet été dans le golfe du Saint-Laurent.

Hirtle y est le premier à y nager cet été. Des habitués comme Hal, Hilton et Brunswick n’ont pas fait le voyage – du moins, pas encore.

Vimy, un grand requin blanc de près de 13 pieds pesant 1164 lbs a été repéré à l’entrée du golfe, au large du Cap-Breton, la semaine dernière.

Les eaux du sud de la province et de l’Atlantique sont beaucoup plus prisées par les requins, notamment la baie de Fundy, et cette année ne fait pas exception.

Dans les derniers jours, la balise de deux grands requins blancs a émis un signal, le premier au large de St. Andrews et le second tout près de la côte, à St. George.

Grâce à des balises, l’organisme américain Ocearch suit la trace de nombreux animaux marins, dont les grands requins blancs, afin de mieux connaître leurs habitudes de migration.