Vol au Festival Western: une ancienne employée mise en accusation

Une ancienne employée du Festival Western de Saint-Quentin a été accusée, lundi, d’avoir dérobé des sommes d’argent à l’organisation en 2015.

Le Festival Western des Saint-Quentin est sans conteste l’un des événements estivaux incontournables de la province, et définitivement l’une des principales attractions touristiques du coin. Avec ses millions de dollars en retombées pour la communauté, il jouit d’une réputation enviable.

Cette réputation a été sévèrement entachée en 2015. En effectuant son bilan financier, le comité organisateur avait alors été confronté à une nouvelle pour le moins déroutante: un déficit de 96 000$. On apprendra plus tard qu’une partie de cette perte serait liée à un vol.

Sans nager dans l’argent, le festival dégage généralement de petits profits. Et cette année-là, rien ne semblait indiquer que la situation était différente.

«L’achalandage était bon, les ventes étaient au rendez-vous, le camping était plein. On avait eu plus de dépenses qu’à l’habitude, car on avait investi dans nos infrastructures, mais on s’attendait à arriver kif-kif, avec soi un léger profit ou de légères pertes. Quand on a appris l’ampleur du déficit, ç’a été un choc pour tout le monde, on ne comprenait plus rien», se remémore le président du comité organisateur de l’époque, Rino Perron, rencontré lundi dans le stationnement du Palais de justice de Campbellton en compagnie d’un petit groupe d’anciens bénévoles du festival.

Tous s’étaient déplacés pour assister à la comparution de la suspecte dans ce dossier.

«Ce n’est pas par gaité de cœur que l’on est ici ce matin. On veut simplement que la lumière soit faite sur ce qui s’est passé et que la justice soit rendue», souligne Patricia Beaulieu, également une ancienne bénévole ayant fait partie du comité organisateur.

Surprise désagréable

L’histoire commence en septembre 2015 alors que survient une entrée par infraction dans les bureaux du festival. Seuls deux ordinateurs appartenant à l’organisation disparaissent alors, plus précisément les deux ordinateurs dans lesquelles sont stockées les transactions monétaires. On finit par retrouver les ordinateurs, mais certains commencent à suspecter que ce vol cacherait peut-être quelque chose de plus gros.

Ils ont raison. Il manque de l’argent, beaucoup d’argent dans les coffres.

Trésorière sur le comité pendant une dizaine d’années avant l’incident, Mme Beaulieu accepte de revenir momentanément comme vérificatrice générale. Pendant des mois, elle bâtit un dossier qui a été remis à la GRC en août 2017.

L’enquête policière a débouché lundi, six années plus tard, sur une accusation formelle de fraude à l’endroit de la trésorière et directrice générale par intérim du festival de l’époque, Hélène Chouinard. Elle est soupçonnée d’avoir dérobé une somme d’argent au festival pour une valeur dépassant 5000$. La somme exacte du méfait allégué n’a toutefois pas été précisée.

Selon la dénonciation, les faits reprochés se seraient produits entre le 1er et le 31 juillet 2015.

Mme Chouinard était présente pour sa comparution, mais n’a pas enregistré de plaidoyer. Elle a plutôt demandé une extension à la Cour afin d’obtenir les services d’un avocat et prendre connaissance de la divulgation de la preuve. Son audience est prévue le 20 septembre.

Réputation

Patricia Beaulieu et les autres membres du groupe espèrent que cette mise en accusation viendra blanchir leur réputation et celle du festival. Car selon elle, les conséquences de ce vol n’ont pas été que financières pour le Festival Western. Découragés de la situation, plusieurs bénévoles et commanditaires auraient décidé de mettre fin à leur partenariat avec le festival.

«Ça fait plus de 35 ans que le festival existe et nous avons toujours eu une excellente réputation. Là, on s’est retrouvé à devoir répondre à beaucoup de questions de la communauté. Certains membres du comité ont même été montrés du doigt et accusés – à tort bien évidemment – de s’être mis de l’argent dans les poches. On s’est senti visé, attaqué. Ça ne pouvait pas rester là», souligne Mme Beaulieu.

«Tout le monde nous demandait ce qui s’était passé, y compris les commanditaires qui voulaient savoir où était leur argent. Mais nous n’avions pas de réponse. Je crois que ce matin, on vient d’avoir un élément de réponse important», ajoute pour sa part M. Perron, notant que les éditions suivantes du festival ont été particulièrement éprouvantes pour le moral des troupes.

Avenir

L’ampleur du déficit n’aura pas été sans conséquence pour le festival. Son existence a même été remise en question pendant un bref moment. Pour s’en sortir financièrement, les administrateurs ont dû contracter un prêt de 100 000$ d’une durée de sept ans et mettre certains actifs en garantie.

Actuel président du festival, Bertrand Leclerc siégeait au comité lors du vol allégué. L’année suivante, il en a pris les rênes.

«La première année suivant le déficit, on l’a tous trouvé dure sur le moral. Ça n’a pas été facile de redresser la situation, mais on a pris les décisions qui s’imposaient et on va y arriver», souligne-t-il.

Le festival a tout de même survécu à ce tremblement de terre. Il a connu quatre éditions par la suite. Les deux dernières ont toutefois dû être mises sur la glace, en raison de la pandémie de la COVID-19.

En fin de semaine, le festival a même renoué avec le public en présentant un spectacle dans son arène de rodéo. Un peu plus de 700 personnes se sont déplacées. C’était moins qu’espéré, mais tout de même de belles retrouvailles.

«Ç’a fait du bien aux gens de ravoir une activité, et pour nous de revoir notre monde. On est vraiment satisfait des commentaires reçus et on a hâte de proposer une pleine édition aux festivaliers. Les gens attendent notre festival avec impatience, et on va être là en dépit de cet incident de parcours malheureux», promet M. Leclerc.