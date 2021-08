COVID-19: 15 nouveaux cas mardi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé 15 nouveaux cas de COVID-19 mardi.

Il y a 10 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Sept de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, deux cas sont liés à un voyage, et un cas fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit deux personnes âgées de 19 ans ou moins. Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a trois cas dans la zone 7 (région de Miramichi). Ces trois cas sont tous des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a maintenant 167 cas actifs, en baisse de six par rapport à lundi. Trois personnes sont hospitalisées.

Il y a 2687 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Il y a eu 46 décès.

Par ailleurs, Le gouvernement provincial élargit l’admissibilité à la vaccination contre la COVID-19 pour inclure les enfants qui auront 12 ans cette année.

À ce jour, 73,8% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,8% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.