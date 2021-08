Élection fédérale: l’immigration et la main-d’oeuvre en tête des revendications des regroupements d’affaires

Des groupes de développement économiques adressent une longue liste de priorités aux partis politiques en vue de l’élection fédérale. Selon eux, la reprise économique passe par l’immigration ainsi que par la croissance de la main-d’œuvre.

Le manque de travailleurs se fait sentir dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick.

Cette situation hante le monde des affaires. Tellement que le Conseil économique du N.-B., le Conseil d’entreprises du N.-B., les chambres de commerce de Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean ainsi que Manufacturiers et Exportateurs Canada en font l’une de leurs principales revendications pour les partis politiques dans le cadre de la campagne électorale fédérale.

Gaëtan Thomas, PDG du Conseil économique du N.-B., constate que plusieurs entreprises manquent de travailleurs, un phénomène qu’il attribue en partie à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et à l’assurance-emploi.

«Ce n’est pas normal que tous les restaurants aient de la misère à trouver du personnel. Ils ont perdu de l’argent pendant la pandémie, et il y a beaucoup de gens qui ont reçu du chômage», dit-il.

Selon lui, le gouvernement fédéral devrait veiller à ce que le travail soit plus attrayant que l’assurance-emploi afin de donner un coup de pouce aux entreprises.

«Il faut trouver des incitatifs (pour le retour au travail). Il y a toutes sortes de mesures qui pourraient être mises en place pour que ce soit plus valorisant pour les personnes qui travaillent que pour celles qui sont sur l’assurance-emploi. On a réouvert notre économie, mais il y a encore des bénéfices qui incitent les gens à rester à la maison.»

D’après les groupes d’affaires, le fait que les normes pour des programmes tels que l’assurance-emploi sont «établies au niveau national» est également problématique.

«Toutes les régions du Canada ne sont pas les mêmes, et le gouvernement fédéral doit reconnaître cela», dit Krista Ross, PDG de la Chambre de commerce de Fredericton.

Elle estime que le gouvernement fédéral doit tenir compte de la réalité des provinces moins bien nanties, comme le Nouveau-Brunswick, afin d’éviter de désavantager les entreprises lors de l’élaboration de politiques.

Les immigrants au secours du N.-B.

Les regroupements d’affaires demandent aussi au prochain gouvernement fédéral de se démener pour augmenter la cadence de l’immigration au N.-B. en simplifiant le processus d’immigration, particulièrement pour les étudiants internationaux.

Ils veulent que le Nouveau-Brunswick puisse accueillir 10 000 immigrants par an d’ici 2024, dont au moins 30% seraient francophones.

Un autre enjeu est donc prioritaire pour le Conseil économique et les autres groupes d’affaires: celui du logement abordable.

Le manque de logis à des prix raisonnables est déjà qualifié de crise dans certaines régions du N.-B., selon Gaëtan Thomas. L’enjeu prendra donc encore plus d’importance avec une augmentation de l’immigration.

«Je crois que le fédéral et le provincial doivent travailler ensemble pour créer un ensemble de politiques qui vont favoriser la construction de logements. On parle de 10 000 personnes par année d’ici 2024 au N.-B. seulement, alors on va avoir besoin de logements abordables à un coût qui suit l’échelle de rémunération des salaires de la région.»

Favoriser les investissements privés

Alex LeBlanc, PDG du Conseil d’entreprises du N.-B., aimerait également que le gouvernement fédéral favorise les investissements des entreprises privées en Atlantique.

Actuellement, tous les programmes de crédit d’impôt pour investisseurs se limitent aux investissements à l’intérieur d’une province donnée, d’après lui.

Il veut que le gouvernement fédéral crée un projet pilote de crédit d’impôt afin d’encourager les entreprises des provinces de l’Atlantique à investir ailleurs que dans leur propre province.

«Alors on essaierait de fonctionner de façon plus régionale, et on s’appuierait sur un plus grand marché commun pour les investissements», dit M. LeBlanc.