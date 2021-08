Pays de la Sagouine: l’Île-aux-Puces menacée par la montée des eaux

Alors que le Pays de la Sagouine souligne cette année son 30e anniversaire, l’heure est à la réflexion en raison des défis que fait peser le changement du climat sur ce site touristique.

Depuis trois décennies, le Pays de la Sagouine, construit sur l’Île-aux-Puces dans la rivière Bouctouche, est un lieu de divertissement théâtral et musical couru par les touristes.

Alors que de nombreux visiteurs s’y rendent pour découvrir un monde imaginaire inspiré par une Bouctouche d’une autre époque, l’Île-aux-Puces, comme bien des endroits situés à proximité de la mer, n’a pu échapper à la réalité du changement du climat.

L’emblématique passerelle du Pays de la Sagouine en a fait les frais au cours des dernières années. Entre 2016 et 2019, ce pont sinueux a été endommagé par la glace à de nombreuses reprises, assez pour finalement convaincre l’administration du site de le remplacer par un quai flottant.

Il ne s’agit toutefois pas des seuls changements observés depuis trente ans. D’après Monique Poirier, directrice générale et artistique par intérim du Pays de la Sagouine, l’Île-aux-Puces elle-même commence à ressentir les effets du changement du climat.

Lors de certaines marées hautes, par exemple, l’Île-aux-Puces se retrouve aujourd’hui complètement ensevelie par l’eau.

«Il y a déjà des études qui ont été faites pour évaluer les conséquences du niveau de l’eau qui augmente. Dans les cinq prochaines années, ça ne va probablement pas changer les choses de manière drastique, mais il faut réfléchir à l’effet dans 10, 15 ou 30 ans», explique Mme Poirier.

Si les niveaux d’eau augmentent de manière trop importante, les dégâts causés lors d’une tempête pourraient aussi être plus sévères. Il faudra donc réfléchir aux impacts que la situation pourrait avoir sur les édifices du site, érigés sur une plateforme sur pilotis montée sur l’Île-aux-Puces.

Faut-il songer à déménager l’infrastructure du Pays de la Sagouine? Les choses n’en sont pas encore là, dit Mme Poirier, mais des analyses sont en cours afin de savoir comment assurer une pérennité à long terme.

«C’est tout ça que nous sommes en train d’évaluer avec différents experts. Ça va s’inscrire dans une nouvelle vision pour le Pays de la Sagouine, précise-t-elle. On travaille avec plusieurs partenaires, des ingénieurs, différentes firmes, avec la province du Nouveau-Brunswick aussi, afin d’évaluer différentes options pour le très long terme. Nous sommes en train de bâtir un plan qui sera proposé à nos bailleurs de fonds et aux gouvernements en temps et en lieu.»

Des travaux à court terme

Même si le Pays de la Sagouine est ouvert aux touristes pour la saison estivale 2021, aucune des activités n’a lieu sur l’Île-aux-Puces cette année en raison de la COVID-19. L’ensemble des événements ont plutôt lieu dans les installations situées sur les berges de la rivière Bouctouche. Si tout va bien côté pandémie, l’objectif est de fonctionner normalement l’an prochain. L’infrastructure vieillissante du site pourrait toutefois forcer l’administration à revoir ses plans, admet Mme Poirier.

«L’Île existe depuis 30 ans, dans une baie d’eau salée, et elle est exposée à la glace, la neige et les tempêtes, explique-t-elle. Les structures sont vieillissantes, les édifices ne sont pas chauffés du tout, ils sont à la merci du climat.»

La plateforme «est quand même en bon état, mais les édifices sur l’île ont besoin de réparations à divers degrés», note Monique Poirier. Tout dépendant des montants nécessaires et disponibles pour réaliser ces travaux, une réouverture partielle de l’Île-aux-Puces pourrait être envisagée.

«On a des défis devant nous, mais ce n’est pas vraiment nouveau, relativise Mme Poirier. Comme n’importe quel autre site, il faut revoir la façon qu’on a fonctionné jusqu’à maintenant, imaginer de nouvelles manières de faire les choses et travailler avec nos bailleurs de fonds et les gouvernements. Pour un projet comme celui-là, on ne pense pas aux deux prochaines années, mais on réfléchit à ce qu’il faut faire pour assurer une viabilité sur les 30 prochaines années.»

Une meilleure saison que l’an dernier

Après avoir connu une saison touristique difficile l’an dernier en raison de la COVID-19, les touristes sont de retour au Pays de la Sagouine.

«Sur le plan du nombre de visiteurs, ça va vraiment mieux que l’année passée, dit Monique Poirier, directrice générale et artistique par intérim du Pays de la Sagouine. C’est sûr qu’on est loin des chiffres que l’on a connus en 2018 et 2019, mais on s’y attendait.»

Jusqu’à présent, le Pays de la Sagouine dit avoir connu une augmentation du nombre de visiteurs de l’ordre de 60% par rapport à l’été dernier.

«En 2019, on avait accueilli à peu près 60 000 personnes, ce qui comprend la saison estivale et la saison de Noël. L’an passé, on n’a même pas atteint les 10 000 visiteurs, précise Mme Poirier. On reste optimistes, puisque l’on sait que ça va prendre un certain nombre d’années à revenir aux niveaux d’achalandage d’il y a deux ou trois ans.»

Monique Poirier ajoute que les chiffres de cette année s’expliquent en partie par le fait que la décision a été prise très tôt dans l’année de ne pas ouvrir l’Île-aux-Puces en raison de l’incertitude entourant la pandémie.