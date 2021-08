Les partis d’opposition réclament de l’action face à la flambée des cas

Alors que la recrudescence des cas de COVID-19 se poursuit à travers la province, les élus de l’opposition appellent le gouvernement Higgs à rétablir certaines mesures de santé publique.

Malgré le fort ralentissement de la campagne de vaccination et la flambée des cas au cours des derniers jours, l’équipe au pouvoir garde le cap et n’envisage pas la réinstauration de restrictions.

De passage à l’émission La matinale de Radio-Canada Acadie mardi matin, la médecin hygiéniste en chef adjointe du Nouveau-Brunswick, la Dre Cristin Muecke, a répété que le fondement de la stratégie provinciale consiste à continuer d’encourager la vaccination du plus grand nombre.

«Nous faisons une évaluation des risques quotidiennement», assure-t-elle.

Mardi, la province comptait 167 cas actifs. En revanche, seules trois personnes sont hospitalisées et le nombre de cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants s’élève à 22, ce qui est bien moins qu’au Québec (43), en Ontario (35), en Alberta (176) ou en Saskatchewan (132).

Dre Muecke note que les autorités sanitaires doivent composer avec le sentiment de lassitude qui s’est installé au sein de la population.

«Après 18 mois d’action sans précédent, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de personnes frustrées, beaucoup de conséquences inattendues. Il faut trouver un équilibre entre tout ça.»

Mardi, 73,8% des Néo-Brunswickois étaient pleinement vaccinés contre la COVID-19 et 83,8% avaient reçu leur première dose. La volonté du gouvernement d’imposer la vaccination à tous les employés de la fonction publique et des foyers de soins devrait participer à élever ces seuils.

Les moments de communication se sont faits rares depuis plus d’un mois. Le comité multipartite sur la COVID-19 a été dissous et la dernière mise à jour sur la situation sanitaire en présence du premier ministre et de la médecin-hygiéniste en chef remonte au 23 juillet, lors de l’annonce du passage à la phase verte de déconfinement.

Le chef intérimaire du parti libéral, Roger Melanson, s’en étonne. «Une mise à jour plus régulière de la situation serait de mise», croit-il. «Malheureusement, le virus ne prend pas de vacances.»

Le député de Dieppe attend notamment un message plus clair concernant le port du masque. «Est-ce le masque devrait être demandé dans les zones où les contaminations sont nombreuses jusqu’à que le niveau de vaccination augmente?»

Son parti, favorable à l’obligation vaccinale dans la fonction publique, souhaite également une approche «plus agressive» pour encourager la vaccination. «Il faut aller où sont les gens, estime M. Melanson. De nombreuses activités ont eu lieu pendant les dernières semaines, pourquoi ne pas en profiter pour installer des cliniques de vaccination mobiles? Pourrait-on organiser des loteries comme cela se fait ailleurs?»

La résurgence des cas de COVID-19 est clairement alimentée par les personnes non ou sous-vaccinées. Depuis le 1er juillet, les personnes non vaccinées représentent 74% des cas confirmés, alors que les citoyens entièrement vaccinés ne formaient que 11% des nouvelles contaminations.

Le chef du Parti vert, David Coon, lui, plaide depuis plusieurs jours en faveur du rétablissement au des exigences d’isolement pour les voyageurs non vaccinés qui arrivent au Nouveau-Brunswick en provenance de l’extérieur des provinces de l’Atlantique et des régions d’Avignon, de Matapédia et du Témiscouata au Québec. Le Nouveau-Brunswick s’alignerait ainsi sur l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, qui exigent toutes l’isolement des voyageurs non vaccinés.

David Coon estime que la province devrait aussi évaluer la possibilité d’exiger une preuve de vaccination pour la participation à des événements rassemblant un grand nombre de personnes dans un espace intérieur.

«Le Nouveau-Brunswick n’en a pas fini avec la COVID-19, il faut demeurer prudent», lance le chef du Parti vert.

Pour minimiser les répercussions de cette nouvelle vague, les responsables fédéraux estiment désormais qu’il faut atteindre un taux de vaccination complète au-dessus de 80% pour tous les groupes d’âge admissibles d’ici la fête du Travail, mais soulignent que le plus élevé sera le mieux.

«Si l’on atteint les 90%, alors j’ouvrirai une bouteille de champagne, lance la Dre Theresa Tam, l’administratrice en chef, qui martèle la nécessité de continuer à porter le masque dans les lieux publics, de se laver les mains régulièrement et de pratiquer la distanciation sociale.