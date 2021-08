Rentrée scolaire: les parents favorables au plan Cardy, mais divisés quant au port du masque

À quelques exceptions près, les parents semblent généralement en accord avec les grandes lignes du plan de retour à l’école tel que présenté la semaine dernière par le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

C’est ce que révèle un sondage mené par l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB). Ce sondage éclair, effectué dans les jours suivant le dévoilement du plan de la rentrée scolaire 2021, a joint un peu plus de 900 parents.

«C’est un très bon échantillon récolté en très peu de temps, et ça nous donne une idée globale de ce que pensent nos membres, les parents. Dans ce cas-ci, ils semblent accueillir plutôt positivement les mesures du gouvernement en vue de la rentrée», indique Annette Hondas, présidente de l’AFPNB.

Cette pratique de sonder les parents, l’organisme l’a instaurée à la suite de l’arrivée de la pandémie. On voulait alors obtenir un portrait relativement fidèle de l’opinion des parents quant à leurs inquiétudes en cette période plutôt particulière.

Sans grande surprise, les répondants sont favorables en très grand nombre (78%) à la suppression des fameuses classes-bulles. Le plus haut taux de satisfaction (85%) revient néanmoins au retour de l’école à temps plein en présentiel pour les élèves du secondaire.

«Ce n’est pas une surprise pour nous, car la méthode hybride (école-maison) avait soulevé beaucoup d’inquiétudes chez les parents au cours des 18 derniers mois. Ce n’était pas une mesure très populaire. Le retour en présentiel sera certainement bon pour le moral et pour la santé mentale des jeunes qui vont pouvoir recommencer à socialiser un peu plus normalement», dit-elle.

Les répondants sont aussi favorables (70%) à ce qu’on limite le plus possible l’accès à l’école pour les visiteurs, donc éviter les va-et-vient et, par le fait même, les risques d’importation du virus en milieu scolaire.

Non au port du masque

Si les parents sont généralement satisfaits du plan Cardy, la question du port du masque dans les autobus et les aires communes ne fait pas l’unanimité. En fait, un peu plus d’un parent sur deux – 55% des répondants – est en désaccord avec cette mesure, donc souhaiterait la disparition des masques à l’école et dans les autobus.

Selon Mme Hondas, la majorité des parents dit comprendre difficilement la pertinence de maintenir cette obligation alors qu’elle n’est plus obligatoire dans la communauté.

«La majorité des répondants estime que c’est un non-sens, surtout en phase verte. Pourquoi exiger le port du masque à l’école alors que les jeunes ne sont pas obligés de le porter ailleurs, dans les autres lieux publics? C’est la question que se posent de nombreux parents», souligne Mme Hondas.

Celle-ci ajoute également qu’il semble y avoir un clivage régional sur cette question précise. Ainsi, les parents du sud de la province seraient plus favorables à la mesure que ceux du Nord, majoritairement défavorables.

Tenter une explication demeure toutefois complexe. L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le sud de la province au cours des dernières semaines pourrait-elle expliquer qu’on y est plus favorable au port du masque qu’au Nord, région pour le moment relativement épargnée?

Selon Mme Hondas, ce pourrait être une possibilité. L’organisme n’a toutefois pas creusé davantage sur les raisons.

«Ça pourrait être une explication, mais on n’en a pas la certitude. Ce que l’on constate toutefois, c’est qu’il y a vraiment une ligne qui semble s’être tracée sur cette question», note Mme Hondas.

Autres sujets qui ne font pas l’unanimité: l’interdiction des ventilateurs en salle de classe et la fermeture de l’école (avec apprentissages à la maison) si l’humidex est supérieur à 36 degrés Celsius. Sur cet enjeu, 57% des parents semblent en désaccord avec le ministre. L’AFPNB interprète cette donnée comme un message au ministre comme quoi l’on devrait s’attarder à trouver une solution afin d’offrir un climat propice à l’apprentissage aux élèves en tout temps.