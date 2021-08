Saisie de drogues et d’armes près de Woodstock

Un homme a été arrêté à la suite d’une saisie de drogue, d’armes, d’objets associés aux drogues et d’argent liquide survenue à Elmwood, près de Woodstock.

Le jeudi 19 août, vers 6h40, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la route 540 dans le cadre d’une enquête. Un homme âgé de 46 ans d’Elmwood a été arrêté.

Les policiers ont saisi ce qui serait de la cocaïne et de la méthamphétamine (en comprimés et en cristaux), ainsi que divers types de munitions, des objets associés aux drogues, de l’argent liquide et des armes (dont des fusils de chasse et une arbalète).

La GRC précise que certains articles ont été saisis, car l’homme faisait l’objet d’une interdiction de posséder des armes.

Le même jour, Bradley Ryan Watson a comparu en cour provinciale à Woodstock. Il fait face à un chef d’accusation de manquement à une promesse remise au tribunal. Il a été mis en garde à vue, puis libéré le lendemain sous certaines conditions. Il comparaîtra de nouveau à Woodstock le 14 septembre.