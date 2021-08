Une élection sur la relance canadienne

Une élection fédérale ayant lieu deux ans après la précédente peut-elle intéresser? Des politologues néo-brunswickois soulignent que le contexte canadien a beaucoup changé depuis 2019 et listent beaucoup d’enjeux qui sont au coeur du scrutin qui aura lieu le 20 septembre.

«La pandémie de COVID-19 a testé nos finances, notre économie, nos services de soins et même la capacité de nos entreprises à trouver de la main-d’œuvre», remarque le professeur à l’Université Mount Allison, Mario Levesque.

Le politologue souhaite que les partis expliquent comment tirer des leçons des deux dernières années et orienter le Canada pour qu’il prenne de l’avance dans le monde. Il s’exclame que la question est difficile. Il préfère d’ailleurs éviter les faux espoirs et lâche qu’aucun parti politique n’a la réponse.

«Personne ne voit tout le portrait de la situation et c’est normal», commente M. Levesque.

La santé

Le professeur de sciences politiques identifie néanmoins quelques angles d’observation de l’actualité, avec ses confrères Roger Ouellette de l’Université de Moncton et Thomas Bateman de l’Université St. Thomas.

«La COVID-19 a eu des conséquences sur nos systèmes de santé et a mis en évidence la nécessité de trouver davantage de main-d’œuvre, constate-t-il. Où allons-nous la trouver? Il faudra aussi une bonne discussion sur la façon de financer le secteur public et de le garder accessible à tous.»

M. Ouellette rappelle en outre que toutes les provinces demandent au gouvernement fédéral un meilleur financement de la santé.

Le chef des conservateurs, Erin O’Toole, a promis une augmentation de 6% du transfert d’Ottawa.

«Justin Trudeau refuse de s’engager sur ce terrain, à moins de le faire à la pièce», pointe en revanche M. Ouellette à propos du premier ministre, qui a promis l’embauche de 7500 professionnels de la santé et la réduction de l’attente pour les soins.

M. Bateman souligne que la santé est l’une des premières préoccupations des électeurs canadiens à chaque élection.

La relance économique

Les trois politologues s’accordent aussi sur l’importance qu’aura la relance économique lors de la campagne électorale.

«Même s’il n’y a pas un grand fossé entre la gauche et la droite au Canada, il est encore moins visible depuis la pandémie, s’étonne M. Bateman. Les conservateurs, traditionnellement favorables au libre marché et à l’intervention minimale de l’État, se rapprochent du centre. Nous verrons la réaction des libéraux et du Nouveau Parti démocratique (NPD).»

M. Levesque pense que la formation de Justin Trudeau doit rattraper son retard à ce sujet.

«Les conservateurs ont donné tous les détails de ce qu’ils veulent faire dans une copie du livre rouge de l’ancien premier ministre libéral Jean Chrétien, illustre-t-il. Ç’a pris les libéraux par surprise.»

Cette dynamique laisse M. Ouellette serein quant à l’aide fédérale nécessaire au Nouveau-Brunswick pour financer 40% de ses programmes.

«Les libéraux, les conservateurs et le NPD ne remettent pas en question la péréquation et les subsides aux provinces moins nanties, rassure-t-il. Dans tous les cas, nous aurons un partenaire fédéral pour nous aider à l’issue des élections.»

Le professeur à l’Université de Moncton soulève en revanche le problème du coût de la vie pour les citoyens. L’inflation a bondi à 3,7% en juillet.

Les jeunes électeurs

«En Atlantique, la question du logement abordable fait surface», ajoute-t-il.

M. Levesque estime que trouver un logement est l’une des deux préoccupations majeures des adultes âgés de 30 ans et moins.

Il précise que l’autre est l’environnement et les changements climatiques. Il rappelle notamment le dôme de chaleur et les incendies qui ont sévi dans l’Ouest cet été ainsi que les sécheresses dans les Prairies en mai.

«C’est une dynamique importante, confirme M. Ouellette à propos de l’écologie. Elle est présente dans le discours libéral, tandis que le NPD pointe les différences entre le discours et les actions du parti de M. Trudeau.»

La question de l’urne

Les trois politologues estiment enfin que les chefs des partis politiques échouent jusqu’à présent à mettre de l’avant une thématique plutôt qu’une autre.

«Pour l’instant, on ne connaît pas vraiment la question de l’urne, juge M. Ouellette. Trudeau l’a posée, mais indirectement. Il n’a pas dit, comme Blaine Higgs au provincial en 2020, qu’il voulait la majorité, alors qu’il n’avait pas d’obstacles à la Chambre des communes.»

M. Trudeau a invoqué la pandémie pour justifier les élections.

«On vit un moment historique et vous avez votre mot à dire, a-t-il déclaré. Tous les Canadiens doivent choisir comment terminer notre lutte contre la COVID-19 et comment rebâtir en mieux.»

L’absence de thématiques majeures débattues par les candidats pourrait cependant prendre fin.

«Les choses peuvent changer très vite, prévient M. Levesque. Il reste trois semaines de campagne.»

M. Bateman y croit peu.

«Je ne pense pas que les Néo-Brunswickois utiliseront une question brûlante pour choisir leur candidat», dit-il.

Abstention

Il évite aussi de se faire des illusions sur la profondeur des débats à venir entre les candidats.

«Les chefs de parti ne veulent pas être pris dans des engagements compliqués, francs et controversés. Ils préfèrent dire des platitudes, critique-t-il. Tout est question de perceptions, de stratagèmes et non de politique. C’est comme ça depuis plusieurs générations maintenant.»

M. Levesque s’inquiète d’ailleurs de l’abstention, en pensant au taux de 45% aux récentes élections provinciales de Nouvelle-Écosse.

«Il faut aller voter, s’exclame-t-il. C’est une chance de dire ce qu’on veut au prochain gouvernement.»

Peu de place pour les enjeux francophones

Le déclenchement des élections fédérales remet sur pause la révision de la Loi canadienne sur les langues officielles.

Les politologues Mario Levesque, Roger Ouellette et Thomas Bateman prévoient cependant que les enjeux des francophones en milieu minoritaire seront peu présents dans les débats.

«On prend du retard avec ça, déplore le professeur de l’Université Mount Allison, M. Levesque. La langue française devient une langue minoritaire parmi d’autres. Les gouvernements ne la défendent pas beaucoup.»

Le professeur de l’Université St. Thomas, M. Bateman pense que c’est surtout le cas au niveau fédéral.

«Le Québec ne s’occupe pas du reste du Canada, alors les minorités francophones qui s’y trouvent doivent de plus en plus faire valoir leur projet linguistique elles-mêmes dans leur province», analyse-t-il.

M. Ouellette ne s’inquiète pas pour autant.

«Je ne sais pas si les enjeux francophones seront dans le débat, mais ils sont très bien positionnés chez les libéraux comme chez les conservateurs.»