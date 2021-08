Apprendre à combattre l’érosion à l’aide de la végétation

Un groupe de bénévoles a bravé la pluie mardi à Caraquet afin de mettre en terre des plantes sur un terrain public situé près du Carrefour de la mer. Le but est de présenter des méthodes naturelles pour rétablir la végétation et stabiliser les côtes, un moyen efficace pour les protéger des effets de l’érosion.

L’activité sur les «côtes vivantes» a été présentée par Rosmarie Lohnes de Helping Nature Heal, une entreprise de la Nouvelle-Écosse en partenariat avec la Commission des services régionaux Péninsule acadienne (CSRPA), le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, l’Association du bassin versant de la baie de Shediac et Vision H 2 O de Cap-Pelé et Beaubassin-Est.

C’est la deuxième année que des ateliers ont lieu. L’an dernier, deux sites vitrine naturels ont été établis – le premier sur les rives de la rivière Pokemouche dans la Péninsule acadienne et le second sur un site au camping Ocean Surf, près de Shediac.

Un événement similaire est prévu jeudi à la marina de Cocagne, dans le sud-est.

L’objectif principal est de montrer aux municipalités et aux propriétaires de terrains privés qu’il existe d’autres façons de protéger les côtes de l’érosion, de façon manuelle et avec un minimum d’intervention mécanique.

«On veut démontrer qu’il est possible de créer un écosystème naturel et en recréant cet environnement naturel, l’idée est de réintroduire des racines dans le sol, pour que le sol soit retenu à la suite des effets des vagues ou du ruissellement des eaux de pluie. Beaucoup d’érosion est causée par le ruissellement de l’eau et de la fonte des neiges. Il faut aussi bien protéger le pied de la côte que le dessus», a récemment expliqué au journal Benjamin Kocyla, directeur de la planification et urbaniste à la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne.