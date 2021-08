COVID-19: dix nouveaux cas mercredi et avis d’exposition à Caraquet le 15 août

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé dix nouveaux cas de COVID-19, mercredi. Bonne nouvelle toutefois: 74,1% des citoyens admissibles sont maintenant complètement vaccinés.

Il y a quatre nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton). Un de ces cas est un contact d’un cas déjà confirmé et les trois autres cas font l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Un de ces cas est un contact d’un cas déjà confirmé et l’autre cas est lié à un voyage.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a deux cas dans la zone 6 (Chaleur et Péninsule acadienne), soit deux personnes âgées de 20 à 29 ans. Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a un cas dans la zone 7 (région de Miramichi), soit une personne âgée de 50 à 59 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 164, en baisse de trois par rapport à la veille et de 13 par rapport à lundi.

Trois personnes sont hospitalisées.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 92 dans la zone 1, 28 dans la zone 3, 17 dans la zone 2, 20 dans la zone 7, cinq dans la zone 6 et deux dans la zone 4 (Madawaska-Victoria).

Par ailleurs, 74,1% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 83,9% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Des cliniques de vaccination mobiles et des cliniques de vaccination sans rendez-vous à l’intention des personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose ont lieu cette semaine, aux endroits suivants: Sackville (jeudi), Saint-Quentin (jeudi), Bathurst (jeudi), Shippagan (jeudi), Saint-Jean (jeudi), Shediac (vendredi) et Blackville (samedi).

Avis d’exposition à Caraquet et Tracadie

La Santé publique a publié des avis d’exposition mercredi dans la zone 6 (région Chaleur et Péninsule acadienne), dont certains en lien avec les festivités du 15 août à Caraquet.

On demande à ceux qui se trouvaient à la Brôkerie, un bar populaire à Caraquet, le 15 août, entre 18h30 et 19h30, et au concert du groupe La Trappe le même soir de 23h à 1h au Vieux couvent de Caraquet de prendre un rendez-vous pour un test de dépistage et de surveiller l’apparition de tout symptôme de la COVID-19 durant les 14 jours qui suivent l’exposition potentielle.

Les activités du 15 août à Caraquet ont mobilisé de grandes foules et on a estimé à 15 000 le nombre de participants au tintamarre.

Un troisième avis d’exposition a été publié mercredi dans la zone 6. Il concerne le Party à la Youpi avec DJ Saulnier qui a eu lieu le 21 août entre minuit et 3h au Camp d’armée de Leech, dans la Municipalité régionale de Tracadie.